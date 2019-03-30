Serie A'nın 28. haftasında Udinese, Friuli Stadı'nda Genoa'yı konuk etti. Davide Nicola'nın ayrılmasının ardından Udinese'nin başına geçen Igor Tudor, ilk maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ikinci Udinese dönemine 3 puanla başladı.
Ev sahibi Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Okaka ve 61. dakikada Mandragora kaydetti. Sezon başı Galatasaray'dan Genoa'ya transfer olan Koray Günter, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Udinese, kritik 3 puanın ardından puanını 28'e çıakrdı ve 15. sıraya yerleşti. Prandelli yönetimindeki Genoa se 33 puanla 12. sırada kaldı.