Igor Kokoskov ve Nando De Colo’nun maç önü görüşleri

İyi bir takıma karşı zorlu bir mücadele vereceklerini belirten Igor Kokoskov, “Bayern Münih çok iyi bir takım. İyi basketbol oynuyorlar ve sahada çok mücadele ediyorlar. Özellikle Vladimir Lucic’e büyük saygı duyuyoruz. Bu sezon çok iyi bir dönem geçiriyor ve takımına birçok anlamda liderlik ediyor. Karşılaşmaya tam olarak hazır gelmemiz ve sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız.” dedi.

Play-off mücadeleleri için belirleyici bir maç olacağının altını çizen Nando De Colo ise, “Zor bir karşılaşma olacak. Maçın başından itibaren onların enerjisine cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu, Play-off için karar maçlarından biri olacak. Bu nedenle hazır olmalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız. Sahada daha agresif olan taraf biz olmalı ve onlara, buraya kazanmak için geldiğimizi göstermeliyiz.” diye konuştu.