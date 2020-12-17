Igor Kokoskov: Takım olarak iyi bir karşılaşma ortaya koymalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Takım performanslarının yüksek olması gerektiğini belirten Kokoskov, "Zalgiris, kendi evinde çok özgüvenli oynuyor ve seyircisiz olsalar bile bunu başarabiliyorlar. Son olarak Baskonia’yı, çok iyi bir oyunla mağlup ettiler. Bence koç Schiller, takımının performansında önemli pay sahibi. Sert oynuyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar ve takım performansı ortaya koyuyorlar. Bu takımı yenmek için biz de ekip olarak mücadele etmeli ve tüm oyuncularımızla iyi bir karşılaşma ortaya koymalıyız. Çünkü Zalgiris tek bir oyuncudan ibaret değil. Birlikte oynamayı bilen 12 oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bizim için takım olarak bir meydan okuma olacak" dedi.