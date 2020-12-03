Igor Kokoskov: Oyuncularım sahaya mücadeleye hazır çıktı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 12. hafta mücadelesinde Zenit’i mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe‘nin koçu Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe’nin yediği 23-3’lük seri ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Tek sorun, üçüncü çeyrekte ne olduğu mu? İlk ve son çeyrekleri izledin mi? Onlar da fena değildi. Onları konuşalım. Maça harika başladık. Çok iyi bir koçu ve birçok tecrübeli oyuncusu olan bu takımı 65 sayıda tuttuk. Maç planını uyguladık. Oyuncularım sahaya mücadele etmeye hazır bir şekilde çıktı. Maça harika başladık, harika kapattık. Son çeyrekte yalnızca 12 sayı attılar. Ribaundlarda yine sorun yaşadık. Takım olarak daha iyi ribaund almalıyız. Şutörleri iyi savunuyoruz ama o yarı yarıya ihtimali olan toplar bize bütün sezon zarar verdi.

İlk ve son çeyrekleri arzumuz, konsantrasyonumuz ve özverimiz ile iyi oynadık. Her zaman mücadele ediyoruz. Akıllı oynamamız gerekiyor. Maçın kritik anlarında yorgun olsanız da maç planını uygulamalı ve takım olarak birlikte oynamalısınız. Bugün bunu yaptık ve galibiyetin keyfini çıkaracağız.”



