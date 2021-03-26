Igor Kokoskov: Olympiacos deplasmanının zorlu olduğunu biliyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 31. maç döneminde bu akşam (26 Mart Cuma) deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

Birçok açıdan çok zorlu bir karşılaşma olacağının altını çizen Kokoskov, "Olympiacos çok derin bir kadroya sahip. Birçok tecrübeli ve yetenekli oyunculara sahipler. ‘EuroLeague efsaneleri’ olarak adlandırabileceğimiz isimleri kadrolarında barındırıyorlar. Genç oyuncularının atletizm ve enerjisini, deneyimli oyuncularının tecrübesiyle birleştiriyorlar. Spanoulis, Sloukas ve ilk karşılaşmada bize karşı forma giyemeyen Printezis gibi isimlere büyük saygı duyuyoruz. Kosta Koufos da NBA deneyimine sahip. Olympiacos deplasmanının her zaman zorlu olduğunu biliyoruz. Özellikle son karşılaşmalarda herkesi yenebileceklerini gösterdiler. Çok fazla yeteneğe ve silaha sahipler, bu nedenle parkede en iyi basketbolumuzu ortaya koyabilmeliyiz. Birçok açıdan çok zorlu bir karşılaşma olacak, özellikle de mental olarak. Sabah 10.00’da idman yapmaya alışkın olduğumuz bir düzenden, gece 22.00’da maç yaptığımız bir düzene geçeceğiz" ifadelerini kullandı.