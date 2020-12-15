Igor Kokoskov: Milano kan kokusunu aldı, köpekbalığı gibi oynadı

Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bizim için tek olumlu nokta, maç sonunda pes etmemiş olmak. Son ana kadar mücadele ettik. Çok iyi, tecrübeli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Kan kokusunu aldılar ve köpekbalığı gibi oynadılar. Biz iyi reaksiyon gösteremedik. Durumun aciliyetinin farkındaydık.

Fakat ilk yarıda 10 top kaybı yaptık. Agresifliğin altından kalkamadık, fiziksel mücadelenin altından kalkamadık. İstediğimiz hücumları yapamadık. Bizden daha çok şut attılar, bu da istediğimiz hücumu yapamadığımızı gösteriyor. Böyle olunca yapacak bir şey yok. Mazeretimiz yok, takımımı daha iyi hazırlayamamaktan ötürü her zaman koç olarak sorumluluğu alıyorum fakat Olimpia Milano‘yu bu akşam bizden iyi oynadıkları için tebrik etmem gerekiyor. Kazanmayı hak ettiler. (Eurohoops)











