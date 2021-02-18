Igor Kokoskov: Maça çok yüksek enerjiyle girmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

Takım olarak yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğine vurgu yapan Igor Kokoskov, "ALBA Berlin çok sağlıklı bir takım yapasına sahip. Her zaman birlikte oynuyorlar ve sert olmaya çalışıyorlar. Birlikte mücadele ediyorlar. Bu, onların takım kimyasını ve koçlarının takımlarına katkısını gösteriyor. Luke Sikma çok özel bir oyuncu. Oyun kurucu özelliklerine sahip bir forvet ve belki de EuroLeague’deki en iyi oyun kuruculardan biri. Ama ALBA'yı yenebilmek için birden fazla isime ve konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Karşılaşmaya çok yüksek enerjiyle girmeli, rakip şutları rahatsız edebilmeli ve ribauntları kontrol etmeliyiz. Bu karşılaşmanın bir numaralı noktası, rakibin enerjisine karşılık verebilmek olacak" ifadelerini kullandı.