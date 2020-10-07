Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Yarın (8 Ekim Perşembe) 20:30'da Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, maç öncesinde karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Kokoskov, "EuroLeague’deki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Çok tecrübeli, uzun süredir aynı koçla çalışan ve oturmuş düzene sahip bir ekiple karşılaşacağımızın farkındayız. Rakibimizde birçok tecrübeli isim var ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Henüz sezonun başındayız. Her iki takımın da geliştirmesi gereken yerler var. Ama şu anda hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için bu karşılaşma harika bir fırsat olacak. Doğru şekilde odaklanmalı ve parkeye enerji koyabilmeliyiz. Bu sayede gerçekten hangi seviyede olduğumuzu görebileceğiz" ifadelerini kullandı.