Sırp çalıştırıcı, “Kötü galibiyet diye bir şey yoktur. Bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularım sıkı savaştılar. Her zaman akıllıca oynamadık. Bazı basit hatalar yaptık. Ama bu hatalar oyunu. Hatalarımızdan öğrenmeliyiz. Kızılyıldız’da birkaç eksik oyuncu olmasına rağmen onların çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyorduk. Sıkı savaştılar. Çok enerjiyle oynadılar. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Bu yüzden bu galibiyetin tadını çıkartacağız” dedi.