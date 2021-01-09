Igor Kokoskov: 'Euroleague'de kötü galibiyet yoktur'
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci yarısına önemli bir galibiyetle başladı. Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı son saniye üçlüğüyle mağlup eden ve bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler'de coach Igor Kokoskov da zaferin önemine değindi.
Sırp çalıştırıcı, “Kötü galibiyet diye bir şey yoktur. Bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularım sıkı savaştılar. Her zaman akıllıca oynamadık. Bazı basit hatalar yaptık. Ama bu hatalar oyunu. Hatalarımızdan öğrenmeliyiz. Kızılyıldız’da birkaç eksik oyuncu olmasına rağmen onların çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyorduk. Sıkı savaştılar. Çok enerjiyle oynadılar. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Bu yüzden bu galibiyetin tadını çıkartacağız” dedi.