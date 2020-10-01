Igor Kokoskov: Bu yeni başlangıç için hepimiz çok heyecanlıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

EuroLeague sezonuna zorlu bir maç ile başlayacaklarını dile getiren Kokoskov, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun bir aranın ardından tekrar aksiyon başlıyor. Yeni sezonun ilk maçına evimizde çıkıyoruz. Ne yazık ki taraftarlarımızla buluşamayacağız ama çok iyi bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bana göre çok iyi bir oyuncu grubunu bir araya getirdiler. Antalya'daki hazırlık turnuvasında onlara karşı oynayamadık ama çok sert ve yüksek enerjili bir takım izledik. İlk olarak onların enerjisine ve sertliğine cevap verebilmeliyiz. Onları izleyebileceğimiz çok fazla karşılaşma olmadı. En son Antalya'da onları izleyebilmiştik" dedi.

Yeni başlangıç adına duydukları heyecanı da aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Biz ilk olarak kendimize ve yapmamız gereken işlere odaklanacağız. Genel olarak uzun bir sezon yaşayacağız. Bu yeni başlangıç için hepimiz çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.