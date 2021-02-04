Igor Kokoskov: Bizim için önemli bir meydan okuma

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Zenit St Petersburg'u konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Takım olarak ellerinden gelenin en iyisini parkeye yansıtmaları gerektiğine vurgu yapan Igor Kokoskov, “Zenit çok iyi bir takım. İyi basketbol oynuyorlar ve takımına çok hakim bir koça sahipler. Onlarla son karşılaştığımız döneme göre daha farklı bir ekip karşımızda olacak. EuroLeague’de ve VTB’de iyi durumdalar. Xavi Pascual’e çok saygı duyuyoruz. Bence takımıyla ikinci sezonunda harika bir iş çıkarıyor. Çok fazla formda oyuncuya, dış atışlarda etkili isimlere sahipler. Kevin Pangos bu takımın lideri, Zenit’in hücumlarını organize ediyor. Bizim için önemli bir meydan okuma olacak. Onlar da bizim gibi Play-off hedefine sahipler. Bu karşılaşmada evimizde olacağız. Biz bu karşılaşmaya aynı şekilde hazırlanacak ve aynı şekilde yaklaşacağız. Enerjimiz yüksek olmalı, rakibimizin artılarını iyi analiz etmeli ve oyun planımızı parkeye yansıtabilmeliyiz. Cuma günü bizim için büyük ve önemli bir karşılaşma olacak.” dedi.