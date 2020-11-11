Igor Kokoskov: Barcelona, şampiyonluk için kurulmuş bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde deplasmanda lider Barcelona ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Barcelona gibi agresif ve iyi oynayan bir takım karşısında en iyi oyunumuzu oynayabilmek için hazır olmaları gerektiğine vurgu yapan Igor Kokoskov, "EuroLeague’deki en yetenekli ve derin kadrolardan biriyle karşılaşacağız. Bu takım şampiyonluğu kazanmak için kuruldu. Çok agresif ve iyi oynuyorlar. Bence kendilerini, özellikle de iç sahada oynarken çok iyi hissediyorlar. Barcelona’ya büyük saygı duyuyoruz, ancak bu mücadeleye hazırlanmak ve konsantre olmak için yeterince zamanımız olduğunu düşünüyor, en iyi oyunumuzu oynayabilmek için hazır olabileceğimize inanıyorum. Barcelona’nın çok geniş bir rotasyonu var. Bunu da düşünerek 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz" dedi.