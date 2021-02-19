Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Zor bir maçtan ve takım oyunu oynayan bir rakiple karşılaştığımız bir maçtan çıktık. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Daha akıllı oynamalıydık. Çok hata yaptık. Ancak maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularım savaştığı için mutluyum. Burası EuroLeague. Dünyanın en iyi 2. ligi. Bu ligde oynayabilmek için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Biz maç maç devam hatta pozisyon pozisyon devam ediyoruz. Galibiyet serimiz hakkında medya ve taraftarlar tabii ki konuşabilir. Ancak biz konuşmayacağız"







