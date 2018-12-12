IgNar yeni sezonda Schalke 04 için oynayacak

Bir yıldır Kore’de mücadele eden Lee “IgNar” Dong-geun yeni sezonda Schalke 04 için oynayacak.

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:11
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IgNar yeni sezonda Schalke 04 için oynayacak

Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki destek oyuncusu IgNar’ın artık Schalke’nin başarısı için oynayacağı açıklandı.

Winterfox ile başladığı profesyonel kariyerine Incredible Miracle ile devam eden; sonrasında KT Rolster, Misfits gibi dünyaca ünlü takımlarda yer alan IgNar, son olarak bbq Olivers için oynamıştı. Koreli destek oyuncusu yeni sezonda Schalke’nin alt koridorunda yer alacak. (Playerbros)

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