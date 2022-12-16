IGN ve Mashable, Türkiye’ye “Merhaba” dedi

Dünyada 110 ülke ve 20 dilde oyun, film, dizi, video ve teknoloji alanındaki içerikler hazırlayan IGN (tr.ign.com) ile ödüllü küresel teknoloji ve eğlence medya mecrası Mashable (tr.mashable.com), Türkiye’de Demirören Medya çatısı altında yayına başladı.

Demirören Medya Dijital Medya Grup Başkanı Erhan Acar, “Demirören Medya olarak Ziff Davis ile yaptığımız iş birliğinden dolayı çok heyecanlıyız. Dünyanın bir numaralı oyun haberleri markası IGN ve dijital dünyanın nabzını tutan Mashable’ı Türkiye’ye getirmiş olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük yayıncılık şirketi olarak; bu iş birliği ile mecralarımız arasına dünya devlerini de eklemiş oluyoruz. Genç kitlelere ve geleceği şekillendirecek okurlara hitap edecek bu iki dijital mecranın Türkiye'deki internet yayıncılığına da yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz.” dedi.

“Demirören Medya ile iş birliğinden yapmaktan mutluyuz”

Ziff Davis Global Partnerler Başkan Yardımcısı Adam Doree ise, “IGN ve Türkiye’ye ilk kez adım atan Mashable’ın Demirören çatısı altında yayın yapacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Demirören Medya’nın uzmanlığı ile IGN ve Mashable’ın Türkiye’de ideal ve ayrıcalıklı mecralar olarak konumlanacağına eminim.” şeklinde konuştu.

IGN dünya çapında 257 milyonluk kitleye ulaşıyor

Dünyanın en çok takip edilen yeni nesil içerik platformlarından IGN; oyun, film, dizi, video ve teknoloji alanında yenilikçi ve eğlenceli içerikleriyle dünyada 257 milyonluk bir kitleye ulaşıyor. 1996 yılında kurulan ve oyun dünyasının nabzını tutan IGN 30 uluslararası versiyonuyla, 110 ülke (https://world.ign.com) ve 20 dilde yayın hayatını sürdürüyor. Dünyanın kategori bağımsız en gelişmiş mecralarından biri olan IGN oyun dünyasının yanında sinema, teknoloji ve dijital eğlenceye dair haber ve içerikleri de takipçileriyle buluşturuyor.

Teknoloji, inovasyon ve yarının trendlerinin adresi Mashable

Ödüllü küresel teknoloji ve eğlence medya mecrası Mashable uzman yayıncılık anlayışıyla teknoloji alanında; ürünler, insanlar ve inovasyonlarla ilgili bugünün ve yarının trendlerini okuyucularıyla buluşturuyor. 2005 yılında kurulan ve kısa zamanda en bilinen sosyal medya ve dijital dünya platformu olan Mashable, Birleşik Krallık, Avustralya, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Hindistan, İtalya ve Benelux’ün yanı sıra Türkiye’de de yayın yapmaya başladı.

Mashable Türkiye: tr.mashable.com

IGN Türkiye: tr.ign.com

Demirören Medya hakkında

Demirören Medya; televizyon, radyo, gazete, internet ve dergi yayıncılığı, basım ve dağıtım alanında Türkiye’nin en büyük medya organizasyonudur. Demirören Medya’nın misyonu her türlü mecradan global standartlarda haber, içerik ve hizmet sunmak; gündemi belirlemek, okuru ve izleyicisi ile yakın temas kurarak, toplumun haber alma ihtiyacına cevap vermektir. 3500 çalışanı ile Türkiye’nin lider, Avrupa’nın sayılı medya gruplarından biri olan Demirören Medya, Türk basın tarihinin en köklü ve en güçlü markalarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ziff Davis, Inc. hakkında

Ziff Davis, portfolyosunda teknoloji, eğlence, alışveriş, sağlık ve wellness, siber güvenlik ve martech alanlarında markalar barındıran dikey olarak konumlanmış dijital medya ve internet şirketidir. Daha fazla bilgi için www.ziffdavis.com’u ziyaret edebilirsiniz.