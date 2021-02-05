IGG’den tüm çalışanlarına pandemi dönemi için destek primi girişimi

Dünya çapında önemli işlere imza atan, Lords Mobile, Fetih: Altın Çağ gibi oyunların yapımcısı IGG, çalışanlarının en büyük yatırımı olduğu düşüncesiyle pandemi döneminde önemli bir adım atıyor. Tüm dünyanın geçtiği zorlu pandemi süresince çalışanların maaşlarına ek 800 dolar destek primi veriyor.

Geçtiğimiz yıl dünyayı kasıp kavuran, aşı çalışmalarıyla normale dönme adına adımlar atılan Covid-19, herkesin savaştığı bir düşmana dönüştü. Global çapta sürdürdüğü başarılı projelerinin devamında çalışanlarının yanında olduğunu göstermek isteyen IGG, onları motive etmek için bu döneme uygun yeni alternatifler geliştirdi.

IGG tüm çalışanlarına sesleniyor: “Birlikte Güçlüyüz!”

Güçlü global varlığını sürdürmek ve uluslararası müşteri kitlesine daha yakından seslenebilmek isteyen IGG, birçok ülkede bünyesine yeni takım arkadaşları katıyor. Merkezi Singapur’da bulunan firmanın Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayland, Beyaz Rusya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Brezilya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bölge ofisleri bulunuyor.

Başarılı projeleri ile büyük beğeni toplayan ve prestijli ödüller kazanan firma, bu başarısının arkasındaki en büyük değerin çalışanları olduğunu göstermeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor. Sağladığı iyi çalışma koşullarının yanı sıra sadece başarıda değil kötü zamanlarda da çalışanlarının yanında olduğunu göstermek için destek primi girişiminin başlattığının altını çiziyor. 2020 yılında güncellenen veriler kapsamında dünya çapında 720 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan IGG, aylık 30 milyon üzerinde olan aylık aktif kullanıcısına en etkili performansı sağlamak için çalışanlarını motive ederek onlarla güçlerini birleştiriyor. Birbirinden farklı birçok başarılı geri dönüş almış mobil oyunuyla dünya çapında kendine ait bir evren yaratan IGG, çalışanlarını bu evrenin en güçlü karakterleri olarak nitelendiriyor.