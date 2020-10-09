Iga Swiatek, Fransa Açık tarihine geçti! Tam 19 yıl sonra...

Teniste sezonun son Grand Slam'i Fransa Açık'ta tek kadınlarda finalistler belli oldu. İlk finalist, 19 yaşındaki Polonyalı Iga Swiatek'ti. 4. turda, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Simone Halep'i eleyen Swiatek bu başarısının tesadüf olmadığı ortaya koydu. 2019'da Grand Slam oynamaya başlayan ve ilk kez son 8 seviyelerini Fransa Açık'ta gören Swiatek bir de tarih yazdı.

Yarı finalde Arjantinli Nadia Podoroska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen 53 numaralı seribaşı Swiatek grand slamfinaline yükselmekle kalmadı, Fransa Açık'ta 19 yıl sonra final gören en genç tenisçi olarak tarihe geçti. Bunu başaran ilk isimise 2001 yılında Belçikalı Kim Clijsters'ti. Clijster final oynadığında 17 yaşındaydı. Swiatek finalde Kvitova’yı yenen Kenin ile yarın karşılaşacak.