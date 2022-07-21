Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek EuroCup'ın son şampiyonu Virtus Bologna, kadrosunu güçlendirmek adına flaş transferlere devam ediyor. İtalyan ekibi Iffe Lundberg'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası CSKA Moskova'dan ayrılan Lundberg, NBA takımlarından Phoenix Suns'ın kadrosuna katılmıştı. Bu anlaşma ile NBA'e giden ilk Danimarkalı oyuncu olmayı başarmıştı.

2021-22 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague'de 9.1 sayı, 2.4 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyuncu Phoenix ile çıktığı 4 maçta da 3.3 sayı, 2.8 asist ve 1.8 ribaunt ortalamaları elde etmişti.