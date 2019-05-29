İFET Mersin finalleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 2019 faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen İFET il şampiyonası finalleri Edip Buran Spor Salonu'nda başladı. 13 ilçede yapılan müsabakalar sonucunda 1. olan takımlar 1. sınıflar kategorisinde yarıştı. Programa, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan finallerin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, İFET kapsamında 13 ilçede yapılan yarışmalar sonucu belirlenen finalistleri kutladığını belirterek, "Değerli öğretmenlerimizi de katkılarından dolayı kutluyorum. Finallere kadar gelmek de büyük bir başarıdır. kazanmakta var, kaybetmekte Bu sadece bir oyun. Çocuklardan bu oyunların keyfini çıkarmalarını istiyor, hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da Mersin'de bu yıl 4.'sü düzenlenen İFET oyunlarında müdürlüğe bağlı 10 beden eğitimi öğretmeninin, 13 ilçede öğrencilere yarışmalar esnasında yardımcı olduğunu ve bu yıl Mersin'in tüm Türkiye'de 76 bin lisanslı sporcuyla 2. sıraya yerleştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışlara geçildi. Farklı parkurlarda kıyasıya mücadele eden çocuklar, öğretmen ve velilerinden büyük alkış aldı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen yarışlar sonunda Mezitli Muhittin Develi İlkokulu 1., Yusuf Bayık İlkokulu 2., Iğdır İlkokulu 3., Bahçelievler İlkokulu 4. oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini protokol üyeleri verdi.

İHA