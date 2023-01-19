Futbol oyun kurallarını belirleme veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan IFAB Yönetim Kurulu’nun Yıllık İş Toplantısı Londra’da Wembley Stadı’nda gerçekleştirildi.





Toplantıda VAR ile ilgili önemli bir karar çıkarken, beyin sarsıntılarında geçici oyuncu değişikliği önerisi ise kabul edilmedi. Kabul edilmeyen bir diğer öneri ise oyuncu değişiklikleri ile VAR kontrolleri sırasında ve gol atılması sonrası oyun tekrar başlayana kadar geçen zamanda hakemin saati durdurması önerisi oldu. İşte bomba kararları içeren değişikliklerin detayları...

EKSTRA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

FIFA ve IFAB’ı uzun zamandan beri meşgul eden kafa sakatlıklarında oluşacak beyin sarsıntıları ile ilgili olarak FIFA, Dünya Kupası’nda ekstra ve kalıcı oyuncu değişikliğine izin vermiş ve takımlar bunu 3 kez kullanmıştı.





GEÇİCİ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE RET

Dünya Kupası sonrası Premier Lig, Lig 1 ve MLS, geçici oyuncu değişikliği testleri gerçekleştirmek için IFAB’dan izin talebinde bulunmuşlardı. Ancak IFAB bugünkü toplantıda bu talebi reddetti ve yalnızda ekstra kalıcı oyun değişikliği testlerine devam edileceğini duyurdu. IFAB ve FIFA buna neden olarak semptomların maçlardan çok sonra ortaya çıkması tehlikesini gösteriyor.

SAAT DURDURMAYA DA İZİN ÇIKMADI

IFAB’a yapılan bir diğer öneri ise oyunun bazı bölümlerinde (gol sonrası, VAR kontrolleri ve oyuncu değişiklikleri) hakemin saatini durdurması ve oyunun tekrar başlamasıyla birlikte saatini yeniden çalıştırmasıydı. Ancak Yönetim Kurulu bu öneriye de sıcak bakmayarak reddetti.





UZATMA KARARINI TFF DE UYGULADI

Dünya Kupası sırasında duraklamaları hakemlere tam olarak tutturan FIFA’nın bu kararı maçların her iki devresinde de uzatma dakikalarının çok uzun sürmesine neden olmuştu. TFF, FIFA’nın bu uygulamasını hakemlerden isterken Avrupa’nın büyük ligleri eskisi gibi devam etme yoluna gittiler.

HAKEM TACİZİNE KARŞI ÇALIŞMA

IFAB toplantısında ayrıca başta hakemler olmak üzere, rakip oyuncular ve rakip takım görevlilerine yapılan taciz ve saldırılar konusunda disiplini amatörlerden başlayarak azaltma çalışmalarının yapılmasına, ihlalleri kanıtlamak adına çekilen görüntülerin kullanılmasına, bunun için hakemler, antrenörler, oyuncular ve diğer paydaşlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturularak gerekli önlemlerin alınması konusunda bir protokol oluşturulması kararı alındı.





OFSAYT DÜZENLEMESİ DE KONUŞULDU

Diğer yandan IFAB Yıllık İş Toplantısında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nde Dünya Kupası’nda elde edilen sonuçlar ile bilinçli oynama ile ilgili ofsayt düzenlemesi dahil 2023/24 sezonunda uygulanacak Futbol Oyun Kuralları da konuşuldu.

BOMBA DEĞİŞİKLİK: VAR KARARLARI MİKROFONDAN AÇIKLANACAK

IFAB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında VAR sistemi ile ilgili önemli bir karar aldı ve VAR ile hakemin nihai kararının stat hoparlörleri ve TV ekranlarından hakem tarafından sesli olarak duyurulması kararı aldı.





1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Bu kararlar şu anda yalnızca stat skorboardları ile TV ekranlarından yazılı olarak duyuruluyor. Yönetim Kurulu 1 Şubat günü başlayacak Kulüpler Dünya Kupası ve Haziran ayında başlayacak Kadınlar Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonlarda 1 yıl boyunca test edilecek.

NFL'DE VAR KONUŞMALARI CANLI YAYINLANIYOR

Hakemlerin zamandan tasarruf adına sadece skorboard ve ekranda yazan notu sesli olarak duyurması, bir değişim içermiyor. Eğer bir yenilikten söz edilmek isteniyorsa Amerikan Futbol Ligi-NFL’de olduğu gibi hakem ile VAR arasındaki konuşmanın tamamının doğrudan canlı olarak statta yayınlanmalı. Radikal değişiklik anca bu şekilde gerçekleştirilebilir. IFAB'ın düzenlemesiyse yazılı kararın seslendirilmesinden başka bir anlam ifade etmiyor. (Ajansspor)



