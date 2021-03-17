IFAB, ofsayt kuralını yine değiştiriyor

Futbol kurallarını belirleyen IFAB, son dönemde özellikle VAR sisteminin kullanılması ile birlikte çok konuşulan kıl payı ofsayt tartışmalarının bitmesi için harekete geçti. IFAB'ın yeni bir ofsayt kuralı getirmeye hazırlandığı ve bir futbolcunun ofsayta düşmesi için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerektiği gibi kararların masada olduğu öğrenildi.

Özellikle VAR teknolojisinin gelmesi ile birlikte 1-2 santimlik farklarla iptal edilen ya da geçerli olan goller birçok takımın itirazına sebep olmuştu. Sadece ülkemizde değil İngiltere Premier Lig başta olmak üzere bir çok ligde bu kararlar tartışılıyor.

(Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır)

IFAB konuyla alakalı yeni önerileri gündemine aldı. Yeni kuralın kabul edilmesi halinde, artık bir futbolcunun ofsayta düşmesi için rakip savunma ile vücut uzuvları hizasına bakılmayacak. Düşünülen yeni kurala göre; bir futbolcunun ofsayt olması için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerekiyor