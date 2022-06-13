IFAB kararını verdi! 5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geldi

IFAB, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen 136. Yıllık Genel Kurulu'nda, futbol kurallarında yapılacak olan değişiklikleri görüşmek için toplandı.

IFAB'in internet sitesinden yapılan duyuruda FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği ve FIFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İrlanda Futbol Federasyonu, İskoçya Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu ve IFAB yönetiminden temsilcilerin katıldığı toplantıda çeşitli sorunlar ve yapılması planlanan değişiklikler görüşülürken flaş bir karar alındı.

5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geldi

Covid-19 pandemisi nedeniyle Mayıs 2020'de futbolcuların sağlığı ön planda tutularak geçici olarak getirilen 5 oyuncu değişiklik hakkı alınan yeni karar neticesinde üst düzey organizasyonlarda kalıcı hale geldi. Futbol dünyasının alınan bu karara güçlü bir destek verdiği belirtildi.

Hakemlere saygısızlık küresel sorun

Gerçekleştirilen topmatıda ayrıca hakemlere saygısızlık ve güvenlikleri küresel sorunlar olarak belirlenirken, bu sorunların üstesinden gelmek için girişimler oluşturma kararı alındı.

Hızlı ofsayt kararları

Maçlarda ofsayt durumlarına daha hızlı ve doğru bir şekilde karar verilebilmesi için hayata geçirilmesi planlanan “yarı otomatik ofsayt teknolojisi”, maç sırasında belirli hakem kararlarının açıklanması ve adil oyun süresi gibi konular da tartışılanlar arasında yer aldı







