IEM Sydney yeni yayın ekibiyle geliyor

30 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada 250 bin dolar ödül havuzuna sahip. 16 takımın mücadele edeceği turnuvada BIG, mousesports, fnatic, FaZe, Liquid ve MIBR gibi önemli takımlar yer alıyor. Bu turnuvada temsilcilerimiz XANTARES ve woxic ilk defa offline bir turnuvada karşı karşıya gelecek.
Turnuvayı bu sefer tanıdık yüzlerden ziyade yeni ve yetenekli isimler anlatacak. Ayrıca ESL’in tartışmalı sunucusu Sadokist de turnuvanın yayın ekibinde yer alıyor. İşte turnuvada yer alacak yayın ekibi:
Tres “stunna” Saranthus – Sunucu
Frankie Ward – Muhabir
Jason “moses” O’Toole – Yorumcu
Chad “SPUNJ” Burchill – Analist
Iain “SnypeR” Turner – Analist
Henry “HenryG” Greer – Yorumcu
Matthew “Sadokist” Trivett
Mitchell “pili” Pilipowski – Yorumcu
Jordan “Elfishguy” Mays – Yorumcu
Shane “Shaneomad” Clarke – İçerik Sunucusu (Palyerbros)