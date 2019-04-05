IEM Sydney yeni yayın ekibiyle geliyor

30 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada 250 bin dolar ödül havuzuna sahip. 16 takımın mücadele edeceği turnuvada BIG, mousesports, fnatic, FaZe, Liquid ve MIBR gibi önemli takımlar yer alıyor. Bu turnuvada temsilcilerimiz XANTARES ve woxic ilk defa offline bir turnuvada karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı bu sefer tanıdık yüzlerden ziyade yeni ve yetenekli isimler anlatacak. Ayrıca ESL’in tartışmalı sunucusu Sadokist de turnuvanın yayın ekibinde yer alıyor. İşte turnuvada yer alacak yayın ekibi:

Tres “stunna” Saranthus – Sunucu

Frankie Ward – Muhabir

Jason “moses” O’Toole – Yorumcu

Chad “SPUNJ” Burchill – Analist

Iain “SnypeR” Turner – Analist

Henry “HenryG” Greer – Yorumcu

Matthew “Sadokist” Trivett

Mitchell “pili” Pilipowski – Yorumcu

Jordan “Elfishguy” Mays – Yorumcu

Shane “Shaneomad” Clarke – İçerik Sunucusu (Palyerbros)