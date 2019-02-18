IEM Katowice 2019’da yer alacak tüm takımlar belli oldu

IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri‘nin tamamlanmasıyla birlikte IEM Katowice 2019‘da mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

Turnuva öncesi son eleme olan IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri, geçtiğimiz gün tamamlandı. Son günde 3 adet bo3 formatında maç oynandı. Günün ilk maçı NiP ile ViCi arasında oynandı. Maçta galibiyete uzanan taraf 2-1’lik skorla NiP oldu ve “New Legends” statüsünde yer alma hakkını elde etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise G2 ve TYLOO karşılaştı. Bu maçın da kazananı 2-1’lik skorla G2 oldu. G2 da NiP ile birlikte ana turnuvada mücadele edecek takımlar arasında yer aldı. Günün ve turnuvanın son maçında ise Cloud9, Winstrike karşısında 2-0 galip gelerek IEM Katowice 2019’da yer alacak takımlar listesini tamamladı.

IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri‘nin tamamlanmasıyla birlikte IEM Katowice 2019‘da mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

Turnuva öncesi son eleme olan IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri, geçtiğimiz gün tamamlandı. Son günde 3 adet bo3 formatında maç oynandı. Günün ilk maçı NiP ile ViCi arasında oynandı. Maçta galibiyete uzanan taraf 2-1’lik skorla NiP oldu ve “New Legends” statüsünde yer alma hakkını elde etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise G2 ve TYLOO karşılaştı. Bu maçın da kazananı 2-1’lik skorla G2 oldu. G2 da NiP ile birlikte ana turnuvada mücadele edecek takımlar arasında yer aldı. Günün ve turnuvanın son maçında ise Cloud9, Winstrike karşısında 2-0 galip gelerek IEM Katowice 2019’da yer alacak takımlar listesini tamamladı.

IEM Katowice 2019, 20 Şubat tarihinde start alacak ve 3 Mart’ta sona erecek. Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenecek olan turnuvanın toplam ödül havuzu $1.000.000 olarak belirlendi. Turnuvanın şampiyonu ise $500.000 büyük ödülün sahibi olacak.

IEM Katowice 2019’da hangi takımlar mücadele edecek?

Astralis

BIG

FaZe

HellRaisers

Liquid

MIBR

Natus Vincere

compLexity

AVANGAR

Cloud9

ENCE

G2

NRG

NiP

Renegades

Vitality

Kaynak: PlayerBros