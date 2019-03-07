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IEM Challenge Katowice Beşiktaş tanıtım videosu yayınlandı

IEM Challenge Katowice’da mücadele eden Beşiktaş Kadın CS: GO takımının tanıtım videosu yayınlandı.

07 Mart 2019, Perşembe 11:51
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IEM Challenge Katowice Beşiktaş tanıtım videosu yayınlandı

Yarı finalde Dignitas takımına elenen Beşiktaş, turnuvayı 3. olarak bitirmişti. Bu turnuva ile toplamda 2 adet uluslararası organizasyonda mücadele eden kadın kadro, yeni oyuncuları Missa ile eskiye göre daha verimli çalıştıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş sosyal medya hesaplarından duyurulan IEM Challenge Katowice tanıtım videosu, kadroyu yakından tanımamıza olanak sağladı. Takım kaptanı Zaınab ‘zAAz’ Turkıe, Türk tarafları hakkında ”Fazlasıyla pozitifler ve oldukça destek gösteriyorlar.” açıklamasını yaptı. Bu açıklamaların yanında yeni oyuncuları Missa hakkında da olumlu açıklamalarda bulundu. (Playerbros)

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