Tam ismi Idrissa Gana Gueye olan futbolcu, 26 Eylül 1989 yılında Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti olan Dakar'da dünyaya geldi. Senegalli futbolcunun annesinin ismi Marie Gueye'dir. Müslümandır. 33 yaşında ki Idrissa Gueye, 1,74 boyunda ve orta saha mevkiinde oynuyor. Futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

Senegalli olan Idrissa Gueye, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. 174 cm boyu bulunan Idrissa Gueye, 90 kez milli olmuştur. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Gueye, 2019-2020 sezonunda 30 milyon euro bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olmuştur. Kariyerine Diambars FC'de başlayan Gueye, Lille, Aston Villa, Everton ve PSG formaları giymiştir. Yıldız isim bu sezon 33 maçta 4 gol 1 asist üretmiştir..

PSG'DE 3 SEZONDA 111 MAÇ!

32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu. 2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon Euro'ya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Idrissa Gueye Hangi Takımlarda Forma Giydi?

Diambars

Lille B

Lille

Aston Villa

Everton

Paris- Saint Germain

Senagal Milli Takımı