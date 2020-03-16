İngiliz aktör Idris Elba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 1972 doğumlu yıldız, "Bu sabah yaptığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar herhangi bir semptom yok ama virüse maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole olmuş durumdayım. Evde kalın ve pragmatik olun. Panik yok" ifadelerini kullandı.





Idris Elba kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Idrissa Akuna Elba, 6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ’dir. İlkokul eğitimine Caning Town’da bir okulda başlamıştır ve oyunculuk hayatına ise bu okulda merak sarmıştır. Aynı zamanda genç yaşlarında barlarda DJ’lik yapmıştır. “DJ Big Driis” takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.Henüz 20 yaşlarındayken İngiliz ve Amerikan filmlerinde yer almaya başlayan Idris Elba, “The Wire” dizisindeki uyuşturucu baronu rolü “Stringer” ve “Luther” dizisindeki “John Luther” karakteri ile büyük bir ün kazanmıştır.

Daha sonra “American Gangster”, “Mandela: Özgürlüge Giden Uzun Yol”, “The Losers”, “Thor”, “Prometheus” ve “Pacific Rim” gibi büyük yapımlarda yer almıştır.2015 yapımı “Beasts of No Nation” filmindeki “Commandant” rolü ile 73. Altın Küre Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 69. BAFTA Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere birçok adaylık elde etmiştir.

Bir yıl sonra “Star Trek Sonsuzluk”, “Thor: Ragnarök” gibi filmlerde yer almıştır. Idris Elba son olarak ise 13 Temmuz 2019 tarihinde yayına giren “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw” filminde “Brixton Lore” karakterine hayat vermiştir.

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandığını açıklayan bir diğer oyuncu.



