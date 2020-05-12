Koruyucu bariyer görevi üstlenmiş olan ve vücudun farklı bölgelerini kaplamış epitel hücreleri, savunma mekanizması konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Böylece epitel hücreler bakteri ve virüslerin içeri girmesini engeller. Özellikle idrar yolu yüzeyini bütünüyle kaplayan epitel hücreler, bölgede oluşabilecek sorunlara karşı koruma duvarı oluşturur. O yüzden yapılacak olan tahlillerde epitel hücreler yoğun olarak görülmektedir. Tabii sadece İdrar yolunda değil ayrıca pek çok farklı yerde de bu hücreler yer almaktadır.

- Cilt,

- İç organlar,

- İdrar yolları ile üniter sistem,

- Kan damarları,

- Sindirim sistemi yüzeyleri,

Bu bölgelerde güçlü bir savunma mekanizması oluşturan epitel hücreler, olası bakteri ve virüs saldırılarına karşı güçlü bir koruma sağlar.

İdrarda epi̇tel nedir? İdrarda epi̇tel değeri kaç olmalı?

Yapılan idrar tahlilleri konusunda 3 farklı epitel hücresi ortaya çıkmaktadır. Bunlardan Biri renal tübüler epitel, yassı epitel ve transisyonel epitel şekilde öne çıktığını söylemek mümkün. Farklı dokuların yüzeylerinde yer alan ve koruma görevi üstlenmiş olan hücrelere epitel hücresi denmektedir. Özellikle belli başlı bazı hastalıklar söz konusu olduğunda, ele alınan epitel değer içerisinde farklı oranlamalar ortaya çıkabilmektedir.

- Enfeksiyonlar,

- Mantar enfeksiyonu,

- Maligniteler,

- Böbrek hastalıkları,

Belirlenmiş olan değerlere bağlı olarak yapılan test neticesinde epitel hücrelerinin görünme yoğunluğuna göre, yukarıda verilen belli başlı bazı hastalıklar ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Bu doğrultuda idrarda epitel değer sağlıklı insan için kaç olmalı sorusuna, ‘15 - 20 hpf’ olması gerektiği söylenebilir. Bu değerin altında ya da üstünde çıkacak değerler bazı hastalıkların göstergesidir. İdrar tahlillerinde epitel hücre normal değer aralığı bu şekilde ortaya çıkarken, olası belirtiler karşısında erken teşhis ile hızlı şekilde tedavi uygulaması yapılabilir. Böylece pek çok hastalıkların önüne erken zamanda geçme şansı elde edilebilir.

İdrarda epi̇tel yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Epitel hücrelerinin mevcut sayısı idrar tahlillerinde yoğun olarak ortaya çıkar. Genelde yapılan testler için epitel değerlerinin düşük çıkması sağlıklı bir insan yapısına işaret eder. Tabi çok düşük ya da çok yüksek olması, normal değerin dışına çıkarılmış olması farklı hastalıkların ortaya çıkmasına işaret olarak değerlendirilir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonu ile böbrek hastalıkları konusunda yapılan test ile berabere epitel değerler yüksek çıkmaktadır.

Öncelikle idrar yolu enfeksiyonları açısından bakıldığında belli başlı bazı hastalıklar kendisini gösterir. Bunlar içerisinde sistit, üretrit, pyelonefrit gibi enfeksiyonlar idrarda epitel değerleri üzerinden anlaşılır. Böyle durumlarda yapılan test ile beraber yüksek değerleri ortaya çıktığı zaman, enfeksiyon çeşidine bağlı olarak doktor kontrolü altında tedavi uygulanır. Böylece enfeksiyon ilaç tedavisi ile diğer yöntemler üzerinden vücuttan atılır.

İdrarda epitel değerinin yüksek çıkmasındaki diğer sebeplerden biri böbrek yetmezliği olarak öne çıkıyor. Epitel hücre atılımının gerçekleşmesi konusunda önemli bir etken olduğunu dile getirmek mümkün.

Son olarak idrarda epitel değerleri çok düşük ya da çok yüksek çıkması noktasında mantar enfeksiyonlarından bahsedilebilir. Her kadının az da olsa genital bölgesinde mantar enfeksiyonu yer alır. Yassı epitel hücrelerde mantar mayasının gerçekleştirdiği etki ile beraber dökülmeler oluşur. Böylece yapılan epitel testi ile beraber değerin daha yüksek çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Diğer taraftan olası pek çok farklı bakteriyel enfeksiyondan da bahsetmek mümkün. Bu durum tamamen yapılacak olan testler sonucu standart değeri aşmak suretiyle ortaya çıkmaktadır. O yüzden mutlaka epitel değerin anlaşılması noktasında bu testlerin periyodik ele alınması büyük öneme sahiptir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek hastalıkları ile mücadele edilen kişiler adına çok ciddiye almalıdır.

Yapılacak uzman doktor kontrolü altında testler ile beraber problem ortaya çıkarır. Böylece probleme bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri vakit geçirilmeden ele alınır. Hasta erken önlem ile beraber yaşadığı sorunlardan kısa süre içerisinde kurtulur. Acil idrara çıkma isteği, sık sık idrara çıkma, kanlı idrar, idrar kokusunda değişiklik ve alt karında ağrı hissi gibi belirtiler bu problemi anlatabilir.