İdrar yolu enfeksiyonu, idrarda çıkan mikroplarla tespit edilebilen bir enfeksiyon türüdür. Bu bağlamda idrar yolu sisteminin herhangi bir alanında meydana gelebilmektedir. Tedavi edilmediği sürece oldukça ağrılı geçen bu enfeksiyon özellikle kadınlar için oldukça korkutucu olabilmektedir. Peki, idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? Bu hatalığa karşı evde yapabileceğiniz basit ama etkili uygulamaları derledik. İdrar yolu enfeksiyonu oldukça şiddetli belirtiler gösteren bir durumdur. Bu bağlamda enfeksiyona yakalanan kişide; yüksek ateş, sık idrara çıkma isteği, idrar yaparken ağrı, alt karında sancı ve bulantı görülebilmektedir. Günlük aktivitelerin ve sosyal yaşamın durmasına neden olan bu hastalığı hafifletebilecek bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

İdrar yolu enfeksiyonu yaş ya da cinsiyet fark etmeksizin herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır. Ancak bu rahatsızlığa yakalanma riski daha yüksek olan gruplar da bulunmaktadır. Bu bağlamda; cinsel yönden aktif olan kadınlar, şeker hastaları, kişisel hijyene önem vermeyenler, sonda kullanan ve hamilelik yaşayanlarda risk, daha yüksek kabul edilmektedir. Ancak idrar yolu enfeksiyonu alınabilecek ufak yöntemlerle hafifletilebilmektedir.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, çoğu hastalıkta olduğu gibi idrar yolu enfeksiyonunda da oldukça önem arz etmektedir. Vücuda yerleşen mikroplar ancak güçlü bir bağışıklık ile yok edilebilmektedir. Buna göre, idrar yolu enfeksiyonuna yakalanan kişilerin bağışıklığını artıracak besinler tüketmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra gün içerisinde yeterli miktarda da su tüketimi yapılmalıdır. Su tüketimi sayesinde hastalanan idrar yolu organları, daha hızlı bir iyileşme sürecine girmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonunu ne geçirir?

İdrar yolu enfeksiyonları genellikle ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Ancak ilaç kullanmak istemeyen ya da bunlara karşı alerjisi bulunan kişilerin tedavi için başvurabileceği doğal yollar da bulunmaktadır. Bu bağlamda başvurulabilecek yollar; limon suyu, böğürtlen çayı, kızılcık suyu, karnabahar kürü ve turna yemişi çayı olarak listelenmektedir. İçerek tüketilen bu ürünler sayesinde, vücuda ihtiyaç duyduğu sıvı miktarı da verilmektedir.

İdrar miktarını artırmak, bölgedeki mikropların daha hızlı dağılmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda tedavi süreci içerisinde idrar söktürücü besin ve içeceklerden yardım alınmaktadır. Limon da idrar artırıcı özelliği ile tanınan bir kaynaktır. Gün içerisinde doğrudan tüketilen limon suyunun idrar yolları enfeksiyonuna karşı iyi bir çözüm yöntemi olduğu kabul edilmektedir.

Böğürtlen çayı ve kızılcık suyu da idrar yolundaki mikropların öldürülmesine destek vermektedir. Bu bağlamda böğürtlen çayı, mevsiminde kurutulan böğürtlen ve böğürtlen yapraklarının demlenmesi ile hazırlanmaktadır. Kızılcık suyu ise, kızılcıklar bir müddet suda haşlandıktan sonra içime hazır olmaktadır. Kızılcık suyunun içerisinde bulunan asit miktarı sayesinde mesane çevresinde biriken tüm bakteriler yok olmaya başlamaktadır. Kurutulmuş turna yemişi ile hazırlanan çay da idrar yolu enfeksiyonu ciddi bir oranda hafifletebilmektedir.

Karnabahar kürü, idrar yolu enfeksiyonuna karşı çok büyük bir savaşçı olsa da genellikle bilinmeyen bir yöntemdir. Bu kürden faydalanmak isteyenlerin haşladıkları karnabaharın suyunu bir kaba alarak ılıtması gerekmektedir. Gün içerisinde birkaç kez içilen karnabahar suyu, idrar yollarındaki enfeksiyonu anında dağıtmaya başlamaktadır. Zaten bu kürü deneyen kişiler de tuvalete çıktıkları esnasında rahatladıklarını ifade etmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelecek bitkiler ve yiyecekler nelerdir?

İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonun giderilmesi için destek alınabilecek çok sayıda bitki ve yiyecek bulunmaktadır. Bu bağlamda; maydanoz, sarımsak ve altın mühürden faydalanılabilmektedir. Maydanoz, idrar söktürücü özelliği ile bilinen bir besindir. Bu sebeple idrar yolu enfeksiyonları üzerinde de oldukça başarılı etkiler göstermektedir. Bu bağlamda enfeksiyonu bulunan kişilere maydanozu çiğ olarak tüketmesi tavsiye edilmektedir. Bu noktada aroma vermek için bir iki damla kadar limon da kullanılabilmektedir. Maydanozu çiğ yemekten hoşlanmayanlar da bu besini ılık su içerisinde bekleterek ya da bir robottan geçirerek de içebilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonuna yakalandıktan sonra güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada devreye giren sarımsak, antimikrobiyal özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Ana öğünlerle birlikte tüketilen sarımsağın idrar yoluna neden olan bakterileri öldürdüğü kabul edilmektedir.

Altın mühür, çoğu insan tarafından bilinmeyen bir besin kaynağıdır. Özellikle bel soğukluğu üzerinde etkili olduğu bilinen bu bitki, idrar yolları enfeksiyonlarına karşı da bir çözüm yolu olarak önerilmektedir. Bu bağlamda altın mührün tıpkı çay gibi demlenerek içilmesi tavsiye edilmektedir.

Kişniş tohumu da idrar yolu enfeksiyonu ile mücadelede başvurulan bir bitkidir. Bu bağlamda 10 gram kadar kişniş tohumunun bir gece boyunca bir bardak suda bekletilmesi gerekmektedir. Bekleyen kişniş tohumları sabah ezildikten sonra bir tutam şeker ile karıştırılmalıdır. Bu karışımın tüketilmesiyle birlikte idrar yollarında oluşan enfeksiyon da hafiflemeye başlamaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonu için evde yapılacak çözümler

İdrar yolu enfeksiyonunda tedavinin yanı sıra alınabilecek ekstra önlemler ile enfeksiyona çözüm bulunabilmektedir. Bu önlemlerin başında ise gün içinde bolca su tüketmek ve idrar geldiğinde bunu tutmamak gelmektedir. Evde uygulanabilecek diğer çözüm yolları ise aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

- Tuvalet sonrası temizliğin önden geriye doğru yapılması,

- Cinsel birliktelik sonrasında genital bölgenin temizlenmesi,

- Regl döneminde kullanılan hijyenik pedlerin sık sık değiştirilmesi,

- Cinsel birliktelik sonrasında idrara çıkma,

- Sentetik çamaşırlar yerine pamuk içerikli iç çamaşırlarını tercih etme,

- Genital bölgenin pH seviyesini bozacak sabun benzeri kimyasallarla ile bölgeyi yıkamamak.