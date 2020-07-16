İdrar yolu enfeksiyonlarına üriner sistem enfeksiyonları da deniliyor. İdrar yolunun herhangi bir bölümünde böbrekler ve üreter, mesane ile idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. En sık görüleni mesane enfeksiyonu olan sistit hastalığıdır. İlaç tedavisiyle ve bol su içerek bu enfeksiyondan kurtulabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu nedir?

Bağırsaklarda yaşayan bakteriler, vücut sistemindeki bir dengesizlik sonucunda idrar yoluna geçerek, enfeksiyona neden olabiliyorlar. Dışarıdan da bakteri girmesiyle enfeksiyon oluşabiliyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Bunun sebebi de kadınların farklı anatomileridir.

Kadınların üreterleri daha kısadır ve makatları idrar yolu girişine yakındır. Bu durum bakterilerin mesaneye tırmanmalarını kolaylaştırıyor. Bunun sonucunda kadınların en az %60’ı ömürlerinin bir döneminde bu hastalığa yakalanıyorlar.

İdrar yolu enfeksiyona alt ve üst idrar yolunda görülebiliyor. En sık görüleni alt idrar yolu enfeksiyonudur. Bu hastalıkta mesane ve üreter kısmında iltihap oluşuyor. Buna da sistit hastalığı adı veriliyor. Genellikle zararsızdır ve bazı durumlarda kendiliğinden de iyileşebiliyor.

Üst idrar yolları, böbrekler ve böbrekleri mesaneye bağlayan üreter adı verilen kanaldan oluşuyorlar. Bu bölgede oluşan enfeksiyonlar daha tehlikelidir. En sık olarak üreterlerin böbreklerle birleşme yeri olan renal pelviste görülüyor. Buna piyelit adı veriliyor. İltihabi duruma, böbreğin de iltihaplanması eklenirse o zaman piyelonefritten deniliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonuna yol açan ilk etken bakterilerdir. Bu bakterilerde insan dışkısında bulunan Escherichia coli türündeki bağırsak bakterileridir. Bu bakterilerin dışında gonokok ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan bir patojen, virüs ya da mantar da etken olabiliyor. Bunların dışında;

- Cinsel organın bakterilere maruz kalması,

- İdrar yollarında meydana gelen tıkanma,

- Prostat büyümesi ve böbrek taşı,

- Bağışıklık sisteminin düşmesi idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına neden olabiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

- Sık sık idrara çıkma isteği

- İdrar yaparken ağrı veya yanma

- İdrarın kötü kokması

- İdrar tutmada zorluk

- Yüksek ateş, yorgunluk

- Bulantı veya kusma

- İdrarın kanlı gelmesi veya koyu, bulanık, kırmızımsı renkte olması

- Pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı (özellikle kadınlarda)

- Sıkışıklık hissine rağmen az miktarda idrar yapmak

- Nedensiz uykusuzluk

- Sırtın arka bölümünde ortaya çıkan ağrı

- Nedensiz bir şeklide ortaya çıkan ateşli hastalıklar

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır?

İdrar yolu enfeksiyonunun ciddi bir sağlık sorununa dönüşmesini önlemek için hızlı bir tedavi uygulanıyor. Bazı durumlarda enfeksiyon dört ila beş gün içinde kendiliğinden geçebilmektedir.

Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonunda ilaç tedavisi uygulanıyor. Genellikle antibiyotik ilaçlar veriliyor. Antibiyotik kullanımından birkaç gün sonra iltihap gerilemeye başlıyor. Komplikasyonun durumuna bağlı olarak antibiyotike ek olarak ağrı kesici veya spazm çözücü ilaçlar da verilebiliyor.

Tekrarlayana idror yolu enfeksiyonlarında yüksek dozda antibiyotik ilaçlar veriliyor. İlaç tedavisinin yanı sıra hastalara bol su tüketmeleri, hijyene ve beslenmelerine dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

1- Gün içinde en az iki litre su tüketmelisiniz.

2- İdrarınızı tutmaktan kaçının.

3- Tuvalet temizliğinizi önden arkaya doğru yapın.

4- Cinsel ilişki öncesi ve sonrasında genital bölgeyi temizleyin ve idrarınızı yapmaya çalışın.

5- Genital bölge temizliğinde sabun kullanmayın.

6- Kadınlar hijyenik pedlerini sık sık değiştirmelidir.

7- Genital bölgeyi sıkan, dar kıyafetler giymeyin. Pamuklu iç çamaşırı giymelisiniz.

8- Suyun yanı sıra enfeksiyonun etkisini azaltan;

* Limon suyu, yaban mersini suyu, kızılcık suyu, turna yemişi çayı, böğürtlen çayı, altın mühür çayı içebilirsiniz.

* Maydanozu hem çiğ olarak tüketebilir hem de saplarını kaynatıp içebilirsiniz.

* C vitamini bakımından zengin besinleri tüketebilirsiniz.

* 10 gram kişniş tohumunu bir bardak suda geceden bekletin. Sabahleyin suyun içinde kişniş tohumunu iyice ezin, şeker ekledikten sonra içebilirsiniz.

* Karnabaharı kaynatıp, suyunu süzün, soğumaya bırakın. Bu sudan günde üç defa içebilirsiniz.

* Sarımsak antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle çiğ veya pişmiş olarak tüketebilirsiniz.