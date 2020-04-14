Sık idrara çıkma, idrar yaparken acı ve yanma hissi gibi rahatsızlıklar insanları mutsuz etmektedir. Özellikle idrar yanmasının geçmesini isteyen kişiler bu konuyu internet üzerinden araştırıyor. Araştırma yapanlar için İdrar yanmasına ne iyi gelir? Nasıl geçer? İdrar yanmasını geçirecek bitkisel öneriler ve evde yapılacak yöntemler konularını detaylı olarak derledik. İdrar yanması problemi, idrar yolu iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. İdrar yolu iltihaplanmalarına ise genellikle bakterilerin sebep olduğu bilinmektedir. Çocuklarda nadiren görülen idrar yanması, kadınlarda daha çok görülen bir rahatsızlıktır. İdrar yanmalarına ilişkin sevindiren husus doğru tedavi yöntemleri ile bir kaç gün içinde geçebilmesidir.

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri

İdrar yolları enfeksiyonu belirtilerinden biri idrar yanmasıdır. İdrar yanması, idrar yolu iltihaplanması kaynaklıdır. İdrar yollarında ortaya çıkan çeşitli iltihabi durumlara idrar yolu enfeksiyonu denilir. İdrar yolu enfeksiyonu, sıklıkla alt idrar yollarında baş göstermektedir. Alt idrar yolu enfeksiyonlarında iltihap, idrarın böbreklerden dışarıya taşındığı mesane ile üretra ismi verilen idrar yolu bölümünde görülmektedir.

İdrar yanması dışında idrar yolları enfeksiyonunun diğer belirtileri;

- Sık idrara çıkma

- İdrarda ağrı

- İdrar debisinde zayıflama

- İdrar tutmakta güçlük

- İdrarda kan görülmesi

- Alt karın bölgesinde ağrı şeklindedir.

İdrar yanmasına ne iyi gelir?

İdrar yolları enfeksiyonlarında kişilerin bol su içmeleri önemlidir. Böylelikle mesanenin düzenli bir biçimde yıkanması sağlanır. Su içilmesi, idrarı sulandırır. Sık idrara çıkmaya yardımcı olur. Böylece bir enfeksiyon başlamadan önce bakterilerin idrar kanalından akması sağlanır. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de alkol ve kahve tüketiminden uzak durmak veya tüketiminin olabildiğince azaltmaktır. Bitkisel çaylarının içilmesi tercih edilmelidir.

İdrar yanmasına iyi gelen başlıca uygulamalar bol su içmek, gaz yapıcı ve baharatlı gıdalardan uzak durmak, idrarı tutmayarak sık sık tuvalete gitmek, temizliğe önem vermek, sigara ve alkol kullanımına son vermek ve ayakları üşütmemek olarak sayılabilir.

İdrar testi ile idrar yolu rahatsızlıkları teşhis edilebilmektedir. Tıbbi tedavi olarak idrar yollarındaki iltihabı kurutmak amacı ile genellikle antibiyotik tercih edilmektedir. Uzun süreli antibiyotik kullanımı bazen zararlı olabilmektedir. Bu durumda idrar yanmasını engelleyen doğal bitkisel çözümlerde uygulanabilir.

İdrar yanması nasıl geçer?

İdrar yanmasının geçmesi için öncelikle doktora başvurmak ve idrar yanmasının sebebi olan idrar yolu enfeksiyonu için tıbbi tedavi almak en doğru davranış olmaktadır. İdrar yolları iltihapları için doktorlar tarafından reçete edilen ilaçların ve antibiyotiklerin, belirtilen şekil ve miktarlarda kullanımı idrar yanması rahatsızlığının en kısa sürede iyileşmesi için etkili olacaktır. Tıbbi tedavilerin dışında doğal tedavi çözümleri de uygulanabilmektedir.

İdrar yanmasının geçmesi için bol su içmek, yaban mersini suyu içmek, kafein ve alkol tüketimini sınırlandırarak tahriş edici madde tüketiminden kaçınmak, cinsel birliktelikten önce ve sonra temizlenmek, genel olarak vücut temizliğine son derece dikkat etmek ve özen göstermek, doğru kıyafetler giymek, (vücudu saran pantolon veya şort gibi kıyafetleri giymemek, doğru iç çamaşırları giymek, enfeksiyonların oluşmaması ve oluşmuş ile ilerlememesinde yardımcı olacaktır.), iyi bir şekilde dinlenmek, rahatsızlığı en aza indirmek için ısıtma pedi kullanmak dikkate alınmalıdır.

İdrar Yanmasını Geçirecek Bitkisel Öneriler ve Evde Yapılacak Yöntemler

İdrar yanmasını geçirecek bitkisel öneriler ve evde yapılacak yöntemlerden bazıları:

- Limon suyu: Limon içeriğinde yer alan çözücü madde sayesinde vücutta bulunan enfeksiyonlu hücrelerin kısa zamanda atılmasını sağlamaktadır.

- Maydanoz suyu: İdrar yanması için önerilen ve tercih edilen bitkisel çözümlerden biri. Maydanoz, iyi bir idrar sökücü olarak bilinmektedir. Maydanozun yanında havuç ve salatalık suyunun da idrar yanmasına iyi geldiği belirlenmiştir. Ayrıca maydanozun çiğ olarak ve düzenli bir şekilde tüketimi araştırmalara göre önerilmektedir.

- Pazı: Pazı, idrar yanmasına ve kabızlığa faydalı bir bitkidir. Uygulamada pazının haşlanarak tüketilmesi veya haşlama suyunun içilmesi tavsiye edilmektedir.

- Lahana: Lahana, idrar yanmasına iyi gelen bir sebzedir. Bunun için lahana haşlanarak süzülür. Bu sudan yemeklerden önce bir bardak içilmesi önerilmektedir. Elde edilen su, idrar söktürerek idrar yanmasına karşı etkili olmaktadır.

- Kızılcık suyu: Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonu için faydalı etkileri olan besinlerin arasındadır. Doğal asidik yapısı ile düzenli olarak tüketildiğinde kızılcık, mesanede bulunan enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Vücuttaki bakterilerin vücuttan atılmasında da faydalı olmaktadır.

- Soğan suyu: Soğan bilindiği üzere doğal antibiyotiklerden biridir. Soğanın hastalıklara karşı olumlu etkileri bir hayli fazladır. Soğan, sahip olduğu özellikler ile vücuda girmeye çalışan bakterileri kovarak vücuda girmelerine engel olmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu şikayetlerinin giderilmesinde soğan son derece faydalıdır. İçeriğinde bulunan sülfür, iltihapları iyileştirici etki göstermektedir. Enfeksiyon dönemlerinde günde iki bardak tüketimi önerilmektedir. Taze olarak hazırlanması gerekmektedir.

- Yaban mersini ve çay üzümü: İdrar yanmalarında önerilmektedir. Yaban mersini ve çay üzümü, doğal bir antibiyotiktir. Aynı zamanda iyi bir idrar sökücü olup vücutta suyun tutulmasına da engel olurlar. Yaban mersini ve çay üzümü, bakterilerin mesane duvarına tutunmasını da önlemektedir. Yaban mersini çayının içine bal eklenerek günde 2-3 su bardağı tüketilmesi veya çay üzümü ile beraber çay olarak kullanımı idrar yanması sorununa iyi gelmektedir.

- Ekinezya ve altın mühür bitkileri: İdrar yanmasını engelleyen bitkiler arasında yer alır.

- Huş ağacı: Huş ağacının yaprakları, idrar söktürür ve idrar yanmasını engeller. Böbrek iltihaplanmasını da gidermektedir. Yarım avuç huş ağacı yaprağı, 2-3 su bardağı suya atılır ve çay hazırlanır. Bu çay, idrar yanmasını önlemede son derece faydalı olacaktır.



