İdmana 40 bin, maça 28 bin

Sarı-Kırmızılılar’ın geçen hafta Beşiktaş karşılaşması öncesinde Türk Telekom Stadı’nda yaptığı özel idmana, 40 bin taraftar gelmişti. Cim Bom’un dün akşam Çaykur Rizespor’u Aslantepe’de ağırladığı karşılaşmaya ise ilgi, beklenenin çok altında kaldı. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’ndaki lig mücadelesini 28 bin 406 taraftar seyretti. İlginin beklenenin çok altında kalması sebebiyle stattaki büyük boşluklar dikkat çekti.

Hakeme büyük tepki...

Maç boyunca takımlarına tam destek veren Galatasaraylı taraftarlar, peş peşe gelen gollerle skorun 2-0 olması sonrasında iyice keyiflendi. Bu anlarda coşkuyu daha da artıran futbolseverler, art arda gelen Rizespor golleri sonrasında ise hakem Ali Palabıyık ve ekibine tepki gösterdi. Mücadelenin son bölümlerine doğru hakem Ali Palabıyık’a tepkisini artıran Sarı- Kırmızılı taraftarlar, uzun süre Palabıyık ve yardımcıları aleyhine tezahüratta bulundu.