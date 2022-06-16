İdil Karademirlibağ Suher Kimdir? Mesleği Nedir, Nerede Çalışıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimlerden birisi olan İdil Karademirlibağ Suher, başkan adayının kadın üyelerinden birisi olarak göze çarpıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı görevini gerçekleştiren Prof. Dr. İdil Karademirlibağ Suher, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İkişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını yine Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları üzerine gerçekleştiren Suher, doktora eğitimini yine Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Sanatları üzerine yaptı.

İdil Karademirdağlı Suher, Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alıyor.