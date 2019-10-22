İddacılar bu maçlara hücum ediyor! En çok oynanan iddaa maçları

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %55’i kuponlarında Real Madrid galibiyetine yer vermiş durumda.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, üçüncü karşılaşmalarda sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de Sivasspor galibiyetiyle üç maç aranın ardından 3 puan yüzü gören Galatasaray, moral buldu. Sakatlığı nedeniyle ligdeki son iki maçta da görev alamayan Radamel Falcao’nun tedavisi sürüyor. Kadroda yok! Sivasspor maçında kadroda yer almayan Lemina ise takımla çalıştı. Şans verilmesi halinde oynaması bekleniyor.

Galatasaray, Club Brugge beraberliği sonrası PSG’ye mağlup oldu. Temsilcimize ilk iki iddiası adına puan ya da puanlar lazım.

Mallorca deplasmanından şok bir mağlubiyetle dönen Real Madrid, La Liga’daki ilk yenilgisini aldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane, sakatlıkları bulunan Nacho, Luka Modric, Gareth Bale, Asensio ve Lucas Vazquez'e 21 kişilik kadroda yer vermedi. 5 oyuncu da Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid, grupta PSG’ye kaybederken Club Brugge ile de berabere kaldı. Onlar da temsilcimiz gibi grupta ilk galibiyet peşinde.

Kadrosunda Ramos, Varane, Isco, James Rodriguez, Benzema, Hazard, Jovic gibi yıldızlar barındıran Real Madrid’in eksik oyuncuların yokluğunu arayacağını düşünmüyorum. Kadro derinliği ve kalitesiyle galibiyete daha yakınlar.

Club Brugge – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %62’sı Paris Saint Germain’in galip geleceğini düşünüyor.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Club Brugge için bir serinin sonu yaklaştı gibi görünüyor. Bu sezon resmi maçlarda hiç mağlubiyet yaşamayan Belçika ekibi, Real deplasmanından da kaybetmeden döndü ancak bu kez PSG karşısında çok şanslı olamayabilirler. Brugge’de Ruud Vormer’in cezası büyük handikap. PSG artık Neymar olmadan oynamaya alıştı. Nice deplasmanında da resital verdiler. PSG’yi Galatasaray karşısında da hızlı hücumlarıyla gördük. Fransız ekibi galibiyet serisini bozmaz diye düşünüyorum.

Nymburk – Gaziantep Basketbol: Handikap (-13.5) 1

Misli.com üyelerinin %72’si bu maçta Nymburk’un en az 14 farkla kazanacağını düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Bamberg engelini 20 sayı farkla geçen Nymburk’da moraller yüksek. Motivasyonu yüksekken evlerinde bileklerini bükmek hiç de kolay olmayacaktır Gaziantep cephesinde. Geçen hafta Peristeri’ye de evlerinde maçı elleriyle verdi Gaziantep. Şu an için ibre ev sahibi takımın lehine. Ev sahibi Nymburk’un 6 sayı ve üzeri farkı yakalamasını bekliyorum.

Manchester City – Atalanta: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibi Manchester City’nin maçı kazanacağını düşünüyor.

Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Atalanta'nın bu sezon defansif kurguda sıkıntılı olduğu maçları size sayayım... İç sahada Torino'ya 3-2 kaybettiler, Dinamo Zagreb deplasmanında 4 yediler, Lazio'ya karşı 3-0 öne geçip 1 puana razı oldular... Manchester City böyle bir savunmayı affeder mi? Son 7 resmi maçın 5'inde kalelerini gole kapattılar ama Wolves ve Norwich anıları da hafızamda tazeliğini koruyor... Gollü bir maç olur ve Etihad'da Manchester City hata yapmaz seçeneklerini birleştirip oran yükseltmeyi tercih ettim.