87 gün sonra başlayan Süper Lig 27. haftada birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Başakşehir ve Sivas hata yapmazken, Galatasaray, Rize deplasmanında kaybederek ağır yara aldı. Bunun üzerine ligde şampiyonluk oranları güncellendi. en büyük favori... Trabzonspor'un oranı 2.65'ten 2.10'a düşerken, iyiden iyiye iddianın en büyük favorisi oldu. Başakşehir'in oranı 3'ten 2.65'e, Sivas'ınki de 12'den 8'e düştü. Haftanın kaybedeni Galatasaray'ın rakamları ise 3'ten, 5.50'ye yükseldi