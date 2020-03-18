İddaa’da şampiyonluğun favorisi Trabzonspor

53 puan ile Süper Lig’de zirveyi bırakmayan Trabzonspor, her geçen hafta biraz daha favori oluyor.

İddaa Risk Yönetimi, son maçların ardından oranları güncelledi. Buna göre geçen hafta şampiyon olmasına ‘2.85’lik ihtimal verilen Fırtına’nın oranı 2.65 oldu.

Karadeniz ekibinin takipçileri Galatasaray ve Başakşehir’in oranları ise 2.90 olarak belirlendi. Sivasspor’un aldığı son yenilgiden sonra oranı 13.00, Beşiktaş’ın 35.00, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un da 150.00...

Bitime 8 hafta kala Trabzonspor şampiyonluk için kenetlenirken, alınacak galibiyetlere göre bu oranın önümüzdeki süreçte daha da düşmesi öngörülüyor.