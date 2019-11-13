Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Tenerife – Gaziantep Basketbol: Deplasman 64,5 Üst

Misli.com üyelerinin %78’i kuponlarında Gaziantep Basketbol’un en azından 65 sayı atacağını düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Tecrübeli isimleri ile Tenerife grubun ağır toplarından ve şu ana kadar aldıkları sonuçlarla birlikte Jesus Vidorreta’nın takımı bunu kanıtladığını söyleyebiliriz. Temsilcimiz Gaziantep ise maç sonlarını biraz daha iyi oynasa Riga maçından önce en azından bir galibiyet daha alabilirdi. Fakat Tenerife deplasmanında Gaziantep’in oldukça zorlanacağını düşünüyorum.

Rytas Vilnius – Limoges CSP: 1 ve 160,5 Üstü

Misli.com üyelerinin %85’i maçta ev sahibinin kazanacağını ve toplam sayı 160,5 bareminini aşılacağını düşünüyor.

Önder Karakaya’nın Yorumu

Geçtiğimiz hafta Kuban deplasmanından çok değerli bir galibiyet çıkarak Rytas, çarşamba akşamı Vilnius'ta Limoges'u ağırlayacak. İki ekibin Fransa'daki buluşması 82-61 Limoges üstünlüğüyle sonuçlanmıştı, ki o ağır mağlubiyetin rövanşını alabilmek de Rytas cephesi adına ekstra motivasyon kaynağı olmaya namzet. Her iki ekip de geride kalan 6 haftalık süreçten 2'şer galibiyet çıkardı. Kaybeden taraf Top 16 yarışında büyük yara alacak. Açıkçası ben Limoges'un Litvanya'dan çıkabileceğini sanmıyorum. Rytas bu sezon pek güven vermese de bu hedef maçta hata yapmazlar.

Tofaş – Partizan: Handikap 9,5 2

Misli.com üyelerinin %39’u bu maçta Partizan’ın 10 sayı fark yemeyeceğini düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Tofaş istikrarsız bir görüntüde. Tam ritimlerini yakaladıklarını düşünüyorsun, ardından beklendik mağlubiyetlerle sarsılıyorlar. Kuban ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından önemli yol aldıklarını ve ritmini yakaladıklarını düşünüyordum fakat Limoges maçında görüntü beklentilerin tersiydi. Partizan kadrosuna James Bell’i kattı. Geçen hafta aldıkları yenilgiyi deplasmanda telafi etmeye çalışacaklardır. Fakat taraftarı desteği olmadan işleri bir tık daha zor olacaktır. Marcus Paige, Jaramaz veya Rashawn Thomas’ın iyi günlerinde olması durumunda Tofaş’a ciddi problem yaratabilirler. İlk tercihim 152.5’tan üst..

AS Monaco – Promitheas: Handikap 8,5 2

Misli.com üyelerinin %64’ü konuk ekibin 9 fark yemeyeceğini düşünüyor.

Önder Karakaya’nın Yorumu

A Grubu'nun lideri Promitheas Patras, peş peşe Bologna ve Andorra deplasmanlarında kaybeden Monaco'ya konuk oluyor. Üst üste yaşanan iki mağlubiyetin ardından bu randevunun Monaco için önemi bir kat daha arttı. Ancak, Promitheas şu ana dek gruptaki tek yenilgisini Monaco önünde yaşadı ve bu deplasmana rövanşı almak için gelecekler. Pazar akşamı Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos'u deviren Promitheas cephesi moralli. Monaco'nun içeride bileğini bükmek kolay değil, fakat Yunanlar en azından son topa kadar savaşacaktır.