Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Bu maçların heyecanını isterseniz canlı maç sonuçları bölümünde yaşayabilir, isterseniz heyecanınızı daha da arttırarak canlı bahis oynayabilirsiniz.

Gençlerbirliği – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %50’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Trabzonspor ligin en iyi futbolunu ortaya koyan ekiplerin başında geliyor. Fenerbahçe galibiyeti ile şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldiler. Sörlöth ise gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. Ndiaye, Guilherme hamleleri ile ara transferin en başarılı, nokta atışı takviyelerine imza atan ekip Trabzonspor oldu. Gençlerbirliği deplasmanında Trabzonspor hata yapmaz ve zirve yürüyüşüne devam eder diyorum.

Beşiktaş – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %34’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ertan Süzgün’ün Yorumu

Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Beşiktaş, lider Sivasspor’un mağlubiyetle kapadığı haftada zirve yarışına tutunmaya devam etti.‬ ‪Yeni transfer Boateng, 11’de olmasa da maç kadrosunda olacak. Ev sahibinde Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmuyor.‬ ‪Sivasspor’a 5 atan Gaziantep FK, büyük sükse yaptı. Özellikle yeni transfer Maxim, yeteneğiyle göz doldurdu. Konuk takımda Muğdat, Jefferson ve Tetteh sakat. Savunmadan Papy ise cezalı.‬ ‪Sergen Yalçın’ın Vodafone Park’ta Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk karşılaşması. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmaz.‬

‬‬‬Fenerbahçe – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %40’ı Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezalı, Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi sınırda! Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta fire vermeyen sarı-lacivertliler, son 5 lig maçını kazanan Alanyaspor'u konuk edecek... Sezonun ilk 20 haftalık diliminde 16 defa gol atmayı başaran Fenerbahçe, bu 16 maçın 13'ünde gol yedi ve iç sahadaki maçlarda tek golle sınırlı kalmıyor. Formda Alanyaspor karşısında, evindeki kazanma serisini devam ettirmek için 1 gol yeterli olmayabilir. En az 2 gol bulmaları bu maçın en ideal tercihi gibi duruyor.

Schalke 04 – Paderborn: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %59’u Canlı Bahis imkanı olan Almanya Bundesliga maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Haftaiçi 120 dakika kupada oynayan Schalke, Hertha karşısında ilk etapta rotasyona gitmiş, işler kötü gidince Ozan Kabak gibi oyuncular devreye girmişti. Bu maçta gerçek ilk 11'ne dönecek olan Schalke, evinde Paderborn'u ağırlayacak ve kupadaki sevincin üzerine bir de ligde istediğini almak isteyecek. Rakup Paderborn geçitiğmiz hafta krizde olan Wolfsburg'tan 4 gol yed, üstüne kırmızı kart gören sol bek Holtmann'ı kaybetti. Schalke için rahat bir galibiyet olur, bir de üst olur.