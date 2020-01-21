Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Kayserispor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %22’si İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olacak Türkiye Kupası karşılaşması rövanşında Fenerbahçe’nin kendi saha ve seyircisi önünde kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Deyim yerinde ise Kayserispor artık ‘can’ derdinde! Hafta sonunda Alanyaspor’a 5-1 mağlup olan Kayserispor, 10 puanda kaldı ve Süper Ligin son sırasına demir attı.

Kulübün geleceği ve ekonomik durumu açısından kesinlikle ligde kalmak ve belki de bu hedef adına en önemli rakipleri Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşma önem sırasında öncelikleri olacaktır.

Bu yüzden zaten formsuz olan Kayserispor’un, Fenerbahçe maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum.

0-0 sona eren mücadelenin rövanşında yıllardır süren kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’nin bu hedef ile maçı daha fazla ciddi alacağı bir gerçek.

Ersun Yanal hangi kadroyu sahaya sürerse sürsün ben Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikayı önde kapatarak soyunma odasına üstün şekilde gideceğini düşünüyorum.

Chelsea – Arsenal: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek mücadelede ev sahibi Chelsea’ye güveniyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Ligin ilk yarısına denk gelen maçı daha 3 hafta önce oynadılar. Premier Lig’in fikstür güzelliği de bu aslında. Arsenal maçı domine etti, Arteta ile iyi oynadıkları maçlardandı ama Chelsea son bölümde maçı çevirip kazanmıştı. Sheffield ile 1-1 kaldıkları maçta İngiliz basını Arsenal için “Ruhsuz ve isteksiz” başlıkları attı. Chelsea ise iyi oynadığı ve pozisyonlar bulduğu maçta Newcastle’a tek golle kaybetti. Chelsea’de Pulisic, Arsenal’de Aubameyang yine yok. Stamford Bridge’de gollü maç izleriz.

Sheffield United – Manchester City: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %37’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Premier Lig mücadelesinde tercihi, Manchester City olmuş.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Manchester City, son Crystal Palace maçında çok zorlandı. Özellikle ilk yarıda pozisyona girmekte de zorlandı. Sheffield gibi iyi kapanan bir takım karşısında da rahat pozisyon bulabileceklerini sanmıyorum Gol aralığı 2-3'te kalabilir.

Everton – Newcastle United: Maç Sonucu 1

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Misli.com üyelerinin %36’sının, evinde oynayacak Everton tarafında tercih yaptığını görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Caner İşbeğendiren’in Yorumu

İkinci yarıya kötü başlangıç yapan Barcelona, Baskonia üstüne Anadolu Efes'e de kaybederek iyice Ancelotti yönetimindeki Everton, yeni hocasıyla Goodison’daki ilk iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Napoli’deki başarısız sonuçların neticesinde Everton’da ilk iş olarak savunmayı sağlama alma derdinde. Newcastle da kontrollü futbolu tercih ediyor. En son Chelsea’yi 1-0’la geçen Newcastle’da, Jetro Willems’in sezonu kapatması kötü gelişme. Forma, kanattan devşirme Ritchie’ye emanet. Kontrollü bir ilk 45 dakika bekliyorum. İlk yarıda çok gol çıkmaz.