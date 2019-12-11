Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Club Brugge – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %34’ü iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Real’den deplasmanda galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

G.Saray'ın PSG deplasmanında kazanma ihtimali, mevcut form durumu ve psikoloji itibarıyla çok büyük sürprizlerden biri olacağı için Brugge'un Avrupa Ligi'ne kalma ihtimali, Real'e kaybetse dahi çok yüksek. Golcü Dİatta ve Mata cezalı. Real de ikinciliği garantilediğinden rahat. Hazard başta olmak üzere onların da eksikleri var. Üst seçimi rahat maç için ideal olur.

Shakhtar – Atalanta: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %33’ü, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için ev sahibi Shakhtar tarafında.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta H. İbrahim Ağış’ın Yorumu

Grupta son oynadığı Manchester City karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Shakhtar Donetsk gruptan ikinci olarak çıkma şansını devam ettirdi. Özellikle bu karşılaşmada alacakları beraberlikle gruptan çıkacak. Fakat Dinamo Zagreb sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligine gidecekler. Bu yüzden dolayı taraftarı önünde mutlaka kazanmaktan başka bir şansları bulunmuyor. Atalanta ise tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma şansı bulunuyor. Bu son karşılaşmayı kazandığı takdirde grubun diğer maçında Manchester City rakibini yenerse ikinci olarak çıkacaklar. Açıkçası çok zorlu bir grup maçına çıkıyorlar. İki ekip artık kaybetme lüksü bulunmuyor. Bu karşılaşmada kazanmaktan başka bir şansı bulunmayan iki ekip karşılıklı goller bulup mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.

Paris SG – Galatasaray: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %15’i İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek karşılaşmasında Paris’in sahasında kazanmasını bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

PSG’nin grup liderliği cepte. Fakat Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamayan kaliteli isimler için bir anlamda bu maç kendilerine kanıtlama ve formayı kapma fırsatı olarak görülebilir. Galatasaray’ın ciddi ofansif sorunları var. Alanyaspor maçında da etkisizdi. PSG özellikle evinde kolay gol yemiyor. Bu maçta da kalelerini kapatabilirler. PSG kazanacaktır ama ‘Deplasman 0.5 altı’ seçimi oran açısından daha cazip görünüyor.

Bayern Münih – Tottenham: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %24’ü, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için her iki takımdan gol bekliyor…

Misli.com’da günün en çok tercih edilenleri arasında yer alan bu maç için Yaşar Gülay’ın Yorumu

Bayern Münih grubu lider bitirmeyi garantiledi. Tottenham da ikinci olarak son 16’ya kaldı. İngiliz temsilcisi evinde 7-2 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyecek. Ev sahibi ekibin eksik listesindeki isimlerden, savunmadan Süle ve Lucas Hernandez, orta sahadan Cuisance ile forvetten Arp bir süredir forma giyemeyen oyuncular. Boateng ile Tolisso’nun durumları ise belirsiz. Tottenham’da kaleciler Lloris ve Vorm ile savunmadan Ben Davies, orta sahadan Erik Lamela sakat. Orta sahadan da Winks ve Ndombele’nin durumları belirsiz. Onlar da bir süredir takımda yer almayan isimler. Mourinho Chelsea’de görev yaptığı dönemde savunma önlemleriyle dikkat çekmiş, bir dönem “Kaleye otobüs çektiği” eleştirilerini almıştı. Tottenham’daki görev süresinde farklı bir savunma performansları var. Portekizli teknik adam çıktığı 5 maçta da skor bulurken bunların 4’ünde kalesinde 2’şer gol gördü. Rövanşta da karşılıklı gol bekliyorum.







