Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Gençlerbirliği | Maç Sonucu 1

Son iki maçında beraberlik alan Fenerbahçe’nin kendini affettireceğini düşünen Misli.com üyeleri, bu mücadelede tercihini sarı lacivertli ekipten yana kullandı.

Can Tongo’nun yorumu

Fenerbahçe oynadığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı. Zirvenin 5 puan gerisine düşen ev sahibi bu maçı seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Vedat Muric ve Emre Belözoğlu önderliğinde Fenerbahçe kazanır.

Inter – Roma | Maç Sonucu 1

Serie A’da liderlik koltuğunda olan Inter’in zorlu mücadeleden galip ayrılacağından yana olan misli.com üyeleri %37 oynanma oranıyla kuponlarında Inter galibiyetini bulunduruyor.

Ozan Gür’ün yorumu

Inter, pas oyununda her geçen maçta daha becerili ve Martinez, Lukaku ikilisiyle gol yollarında etkin olmaya devam ediyor. Roma’nın sakat oyuncuları kadroya katıldıkça kazanma alışkanlığını edineceğini daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Brescia, Başakşehir ve Verona maçlarında kolay galibiyetler aldılar. Inter’de Sanchez, Gagliardini ve Barella, sakat olan isimler. Roma’da Zappacosta ve Cristante’nin sakatlıkları devam ediyor. Inter, bu mücadeleden 4 gün sonra Barcelona ile devler liginde çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Ellerine geçirdikleri liderlik avantajını bırakmak istemeyeceklerdir. İnter, oyunun yönünü belirleyecek olan taraf. Kontrollü oyun bekliyorum. Tercihim TGS 2,3 bahsi olacak.

Villarreal – Atletico Madrid | Maç Sonucu 2

La Liga’da son 2 maçını kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a kaybeden Atletico Madrid, Villarreal deplasmanında. Tek maç ve canlı iddaa imkanı bulunan karşılaşmada misli.com üyeleri maç öncesi bahislerinde Atletico Madrid galibiyetine ağırlık vermiş durumda. %41 oynanma oranı olan Maç Sonucu 2 bahsi bu karşılaşma için en favori tercih.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Lige iyi başlayan Villarreal, son 3 maçtır üst üste kaybediyor ve kalesinde 8 gol gördü. Valencia deplasmanındaki yenilgi normal karşılanabilir ancak Celta ve Mallorca karşısında 3'er gol yiyerek kaybetmeleri pek beklenen durum değildi. 5 gollü oyuncusu Cazorla'nın maç öncesi sakatlık durumu netleşmedi. Atletico ise ligde son maçta Barça'ya kaybetti. Öncesindeki 4 lig maçında da sadece Espanyol'u yendi. Beraeberliklere abone devam ediyor. İngiliz medyasında Simeone'nin ismi Arsenal ile anılmaya başladı. Atletico 6. sırada ve zirvenin 6 puan gerisinde ama oyun olarak beklenen seviyede değil. İki takım için de son dönemde olumlu yazmak zor. Maç için gol seçimi 2,3 gol aralığı. Önerim ise 10.5 korner üst.