Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Almanya – Kuzey İrlanda: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %42’si kuponlarında Almanya’nın maçı kazanacağını düşünüyor.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Almanya grup liderliğini ele geçirdi ve Hollanda’nın 2 puan önüne geçti. Kuzey İrlanda’nın ise Hollanda beraberliğine rağmen artık hiçbir amacı kalmadı. Onlar için formalite maçı olacak. Almanlar genellikle kontrollü oynadıklarından önceliği gol yememek olarak belirliyor. Haliyle de beklentilerin aksine maçlar daha düşük tempoda geçiyor. Bu maçta da ikili bahislerden hem Almanya galibiyetini hem de 4.5 altını önereceğim.

Galler – Macaristan: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %46’sı maçta ev sahibi Galler’in kazanacağını düşünüyor.

Yaşar Gülay’ın Yorumu

Galler kazanırsa EURO 2020 biletini alacak. Beraberlikte ise şans 4. sıradaki Slovaklar'a gülebilir. Elemelerdeki 7 maçın 6'sını kaybeden sonuncu Azerbaycan'ı konuk edecek olan Slovaklar kazanırsa, bu maçtan çıkacak beraberlik halinde, Macaristan'a karşı ikili averajda üstün oldukları için EURO 2020'ye katılacak. Galler fikstür şanssızlığıyla Haziran ayında Hırvatistan ve Macaristan'a karşı 3 gün arayla deplasmanda oynayıp kaybetmişti. Sonrasındaki 4 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlikleri var. Macaristan, rakibinin Azerbaycan'ı yenip son maça şansını taşıdığı haftada grup elemesinde maçı olmadığı için Uruguay ile özel karşılaşmada mücadele etti. Başkent Budapeşte'de oynanan maçı 2-1 kaybettiler. Stoperleri Willi Orban ile Tamas Kadar sakatlıkları nedeniyle yok. Sol bekleri Mihaly Korhut da cezalı. Galler 7 maçta sadece Macaristan deplasmanında gol atamamıştı. Skor ürettikleri 6 karşılaşmanın 4'ünde ilk yarıları önde bitirdiler. İstatistikleri grup lideri olan Hırvatistan ile oynadıkları iki karşılaşma bozdu. Deplasmanda 1-0 gerideydiler, evlerinde ise Hırvatlar karşısında devreyi 1-1 tamamladılar. Yine ilk devrede kontrolü ele alacaklarını düşünüyorum.

Polonya – Slovenya: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %55’i bu maçta ev sahibi Polonya’nın kazanacağını düşünüyor.

Slovakya – Azerbaycan: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibi Slovakya’nın kazanacağını düşünüyor.

Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Grubun son karşılaşmasında konuk olduğu güçlü rakibi Hırvatistan karşısında maça hızlı başlayan Slovakya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fakat maçın ikinci yarısında savunmada yaptığı basit hatalar ve 10 kişi kalan Slovakya mücadeleyi 3-1 kaybedip gruptan çıkma şansını zora soktu. Matematiksel olarak hala umudu bulunan ev sahibi ekip bu maçı kazanıp Galler-Macaristan maçının beraberliğini bekleyecek; çünkü ikili averajda Macaristan’a karşı üstünlüğü bulunan ev sahibi için ümitler hala bitmedi. Mutlaka iç saha avantajıyla maça tempolu başlayıp güçsüz rakibini baskıyla bunaltacaklardır. Takıma baktığımızda ise kart cezası olan Robert Mak kadroda yer almıyor. Azerbaycan ise grupta oynadığı 7 maçta vasat bir performansla 6’sını kaybedip sadece 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldılar. Eleme grubunu artık sonuncu olarak bitirmeyi garantileyen Azerbaycan hedefsiz bir maça çıkacak; fakat güçlü rakipleri karşısında işleri hiç kolay görünmüyor. Bu karşılaşmada taraftarı önünde mutlak favori Slovakya güçlü kadrosuyla hızlı bir giriş yapıp ilk yarıyı önde bitirecektir.



