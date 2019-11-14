Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Türkiye - İzlanda : Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %31’i Milli takımımızın galip geleceğini düşünüyor.

İlker Kaşka’nın Yorumu

Kalan 2 maçta Milli takımımıza alacağı 3 puan yetiyor. Cenk Tosun sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartıldı. İzlanda kazanıp şanslarını son maça taşımak isteyecek. Konuk takım bu maçı kazanmak istiyorsa Risk almak zorunda. Risk alan bir İzlanda’nın Türkiye karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Türkiye boş alanlar bularak maçı rahatlıkla kazanacaktır.

Çekya - Kosova: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %48’i kuponlarında Çekya galibiyetine yer vermiş durumda.

Fransa - Moldova: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %27’si maçta 2,5 gol barajının aşılacağından emin.

Ozan Gür’ün Yorumu

Milli takımımızla grup liderliği için mücadelede veren Fransa, Moldova’daki maçı 4-1’lik skorla kazanmıştı. Grubu Arnavutluk deplasmanında tamamlayacak olan Fransa’nın grup sonuncusu Moldova karşısında istekli olacağını düşünüyorum. Fransa, grupta 4 kez 3,5 gol üstünü aşan sonuçlara imza attı. Beşinci maçın bu mücadele olmasını bekliyorum. Tercihim 3,5 gol üstü bahsinden yana olacak.

Arnavutluk - Andorra: 1

Misli.com üyelerinin %32’si maçta Arnavutluk galibiyetinden yana seçimini yapmış durumda.

Yaşar Gülay’ın Yorumu

Andorra, EURO 2020 elemelerinde tek galibiyetini 11 Ekim’de evinde Moldova’ya karşı 1-0’la aldı. Gol atabildikleri tek mücadele de o karşılaşma oldu. Diğer 7 maçı kaybederken ilk karşılaşmada Arnavutluk’a 3-0 yenilmişti. Arnavutluk, Türkiye’ye kaybettiği maçtan 3 gün sonra Moldova deplasmanında 4-0 kazanmıştı. Türkiye’ye iç sahada kaybettikleri maçın ardından görevden alınan Panucci’nin yerine göreve gelen Edoardo Reja yönetiminde daha etkili oynuyorlar. Bu karşılaşmanın ardından yine içeride Fransa ile karşılaşacaklar. 34 milli maçta 6 gol atan, Akhisar’da oynayan forvteleri Sokol Cikalleshi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 37 maçta 12 gol atan Sadiku’nun da sakatlığı sürüyor, Teknik direktör Reja,4-4-2 oynayıp çok iyi direndiğini söylediği Andorra karşısında saburlı oynamaları gerektiğini ifade etti. Bu karşılaşmanın ardından Fransa mücadelesinin olması motivasyon sıkıntısı yaşatabilir. Rakibi açmakta zorlanabilirler. 3-0 kazandığı ilk karşılaşmada Arnavutluk, Andorra’ya ikinci yarıda iki gol atmıştı. Bir kez daha ikinci devrede daha fazla gol olur.