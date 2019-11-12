Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Peterborough – Camridge: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %56’sı kuponlarında Peterborough galibiyetine yer vermiş durumda.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Peterborough bu sezonun flaş ve formda takımlarından biri. İngiltere 1. Ligi'nde ilk iki takım arasına girme yarışı içindeler. Ayrıca Trophy Cup'ta da grupta iki maçını da kazanıp zirveye oturdular. Bu hafta da grubun zayıf halkası Cambridge ile oynayacaklar. Sorun yaşayabilecekleri bir karşılaşma değil. Ev sahibine güveniyorum.

Gillingham – Tottenham Hostpur U21: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %20’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Gillingham'ın Kupa'ya çok önem verdiğini söylemek zor. Grupta oynadıkları iki maçta da mağlup oldular. Daha çok İngiltere 1. Ligi'nde düşmemeye konsantre olmuş durumdalar. Ancak son maçta riske gireceklerdir. Dengesiz bir karşılaşma bekliyorum. Tottenham da skora katkı sağlayacaktır. Gollü bir maç çıkabilir.

Bradford – Rochdale: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %32’si bu maçta Bradford’un kazanacağını düşünüyor.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu

İki takım için de bir formalite maçı olacak. Zira ikisi de kupaya çoktan veda ettiler. Dolayısıyla bu maçta iki takımın da önemli isimleri de dinlendireceklerini düşünürsek goller en mantıklı opsiyon olacaktır. İki ekibi de skor bulmaya yakın görüyorum. Karşılıklı golleri alacağım.

Walsall – Forest Green: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi Walsall’un kazanacağını düşünüyor.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Walsall İngiltere 2'de düşmeme mücadelesi veriyor. İyi bir sezon geçirdiklerini söylemek mümkün değil. Haftalardır kazanamayan Walsall kupada da gruptaki maçlarında yüksek skora ulaşamıyor. Forest Green bu maçtan beraberlik çıkarmak niyetinde. Formsuz rakipleri karşısında bunu başarabilirler. İlk tercihim alt. Yüksek oran için beraberliği tercih edebilirsiniz.