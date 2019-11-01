Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Rizespor: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de 10. haftanın açılışında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilen mücadeleye bahis yapan üyelerin %44’ü ev sahibi Sarı-kırmızılıların kazanacağını düşünüyor.

Evren Göz’ün Yorumu

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Galatasaray, ligde sıkıntılı günler geçiren Rizespor'u mağlup edecektir. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Marcao kadroda yok. Sakatlığı sonrası Falcao'nun da karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor.

Oran arttırmak isteyenler ilk yarı 1 maç sonucu 1 seçeneğine yönelebilir.

Dijon – Paris Saint Germain: Maç Sonu PSG H2

Fransa Ligue 1’de hafta Paris Saint Germain’in Dijon’a konuk olacağı karşılaşmayla başlıyor. Mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %40’ı PSG’nin 3 puanla evine döneceğini görüşünde.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Son lig maçında Marsilya karşısında sahadan rahat bir galibiyetle ayrılan Paris SG, bu haftayı ligin dibindeki rakibine konuk ederek geçecek ve sonra asıl hedefleri olan Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaklar. Brugge’ü ağırlayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak, gruptan çıkmayı garantilemek isteyeceklerdir. Bu durum, Dijon karşısında frene basarlar demek olmuyor çünkü iki maç arasında tam 5 gün olacak. Konuk ekip en az 2 farklı kazanır.

Hoffenheim – Paderborn: Maç Sonu 1

Misli.com’dan canlı yayınlanacak maçta Hoffenheim ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Sezona kötü başlayan ancak son üç maçını kazanan Hoffenheim, haftaiçi kupada Duisburg'u 2-0'la geçip yoluna devam etti. Kupa maçında belinden sakatlanan Sebastian Rudy'nin oynama ihtimali var. Geçtiğimiz hafta zayıf kalan Düsseldorf karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan Paderborn, kupada tek golle Leverkusen'e elendi. Orta saha oyuncusu Gjasula cezalı. Hoffenheim serisine devam edecektir.

Olympiakos – Maccabi Tel Aviv: Maç Sonu 1

Euroleague’in gediklisi iki ekip Olympiacos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını Yunanistan’da paylaşıyor. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Misli.com üyeleri ev sahibinin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor. Maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %76’sı Olympiacos’un mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Olympiacos sezona çok kötü başlamanın yanında oldukça kötü basketbol oynuyordu. Aldıkları mağlubiyetleri hakkederek aldıklarını söyleyebiliriz. Fakat Moskova deplasmanında 2. periyottan itibaren üstünlüklerini CSKA’ya kabul ettirdiler ve maçın büyük bölümünü önde oynadılar. Kevin Punter ve Brandon Paul çok önemli katkı sağladılar ve skor anlamında takımı taşıdılar.

Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe maçını kazanmasına rağmen etkileyici bir oyun sergileyemedi. Daha çok Fenerbahçe’nin çok kötü bir dönemde olmasının avantajını kullandılar. Omri Casspi son dönemde takımın en istikrarlı ismi Tarik Black ile birlikte.

Beklentim Maccabi’nin deplasmanda zorlanacağı yönde. Olympiacos rüzgarı arkasını almışken evinde kazanmak isteyecektir.



