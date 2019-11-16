Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Hırvatistan - Slovakya : Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %63’ü Hırvat milli takımının galip geleceğini düşünüyor.

M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Slovakya’daki maçı Haziran ayında 4-0 kazanan Hırvatlar, grupta son maçına çıkıyor ve garantilemek için kazanmak zorundalar. Lider durumdalar ve 14 puanları var ancak 2. sıradaki Macarların 12, 3.sıradaki Slovakların 10 puanı var. Bu maçtan sürpriz bir sonuç çıkarsa Hırvatlar için büyük hayak kırıklığı olur. Hem Slovakların bir maçı daha kalıyor, hem de Macarlar son maçlarını yenerse Hırvatların üzerine çıkıyor. Bu nedenle işlerini şansa bırakmayacaklardır.

K. İrlanda - Hollanda: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %50’si kuponlarında Hollanda galibiyetine yer vermiş durumda.

Emrah Çetin’in Yorumu

Hollanda'da oynanan maçta sürpriz bir şekilde öne geçen Kuzey İrlanda, son 10 dakikada yediği 3 golle mağlup olmuştu. 12 puanla iddialarını devam ettiriyorlar ancak bu 12 puanın tamamını Estonya - Belarus eşleşmelerinden topladıklarını hatırlatmak gerek. Sonrasındaki Almanya ve Hollanda maçlarını kaybedip ilk 2'nin dışına çıktılar. Burada kazanmaktan başka çareleri yok. Hollanda bir ara yaşadığı düşüş sonrası iyi bir jenerasyon yakaladı. Çok iyi durumdalar. Almanya maçlarında gösterdikleri performans da turnuva öncesi ciddi mesajlar içeriyordu bana kalırsa. Burada alacakları beraberlik şampiyonayı garantilemek için yetecek. Buna rağmen kazanarak liderliği devam ettirmek isteyecekleri kanısındayım. Formda Portakallar kazanır.

Rusya - Belçika: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %21’i maçta konuk tarafın galibiyetini bekliyor.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Belçika gerçekten şu anda Avrupa'nın en formda milli takımlarından biri. Grupta oynadıkları 8 maçı da kazandılar. Müthiş bir kadroya sahipler ve Avrupa Şampiyonası'nın da bence favorilerinden biri. Rusya liderlik için kazanmak zorunda. Haliyle risk alacaklardır. Bu da Belçika'nın işine yarar. İki takımın da skor bulacağı gollü bir karşılaşma bekliyorum.

Almanya - Belarus: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %28’si maçta Almanya galibiyetinden yana seçimini yapmış durumda.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Almanya, Euro 2020 biletini henüz alamadı ama iyi yolda. Almanların daha büyük derdi grup liderliği. Ikili averajda Hollanda daha avantajlı olduğu için kalan iki maçta Almanya iki maçını da kazanıp, Hollanda'nın bir maçta puan kaybetmesini beklemek zorunda. Belarus karşısında Marco Reus, Kai Havertz, Niklas Süle ve cezalı Emre Can'dan yoksun bir kadro kurmak zorunda olan Joachim Low, özellikle defans hattını nasıl dizayn edeceği merak konusu. Mats Hummels ve Jerome Boateng'in de kadro dışı kaldığını hesaba katarsak, o bölgede yeni bir yapılanma sözkonusu. Belarus bu durumdan ne kadar faydalanır, şüpheli. Sondan ikinci sırada olan ekip, Avrupa Şampiyonası biletini alma ihtimali yok. Uzun süre 10 kişi oynadığı Estonya deplasmanında da handikaplı kazanan Almanya, maçın iki yarısını da kazanacaktır.