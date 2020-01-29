Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

West Ham – Liverpool: Maç Sonucu 2

Premier Lig mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %34’ü İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olan karşılaşma için Liverpool deplasmanda kazanır tercihinde bulunmuş…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

West Ham cephesinde kritik kapışma öncesinde çok kritik eksikler var! David Moyes bir hayli düşünceli ve güçlü rakibine karşı oyunu geride oynamaktan başka çaresi yok. Namağlup Liverpool dolu dizgin ilerliyor. Mane’nin durumu belirsiz ve Klopp büyük ölçüde risk almayıp Senegalli yıldızı dinlendirecek. Liverpool hafta sonunda oyuncularını da dinlendirdi. West Ham’da kalede Randolph çok güven vermiyor. 23’te 22 yapan Liverpool’un, Londra’da da takılmasını beklemiyorum.

Inter – Fiorentina: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı bulunan İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Inter’den yana…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Ozan Gür’ün Yorumu

İnter’in ligdeki kayıpları can sıkıcı. Conte, alternatifli bir kadronun peşinde transferde önemli hamleler yaptırırken, takımın bu dönemde yaşadığı kayıplarla sarsıldı. Lig kadar kupanın önemi aynı. Fiorentina, sahasında Genoa engellini aşamadı. Chiesa ve yeni transfer Cutrone, beklenen performansın çok altındaydılar. Fiorentina’da Boateng’in ve Ribery, sakat olan isimler. İnter’de Asamoah, Brozovic ve Martinez’in durumları maç saatinde netlik kazanacak. İnter, Cagliari beraberliğinde agresif bir görüntü sergiledi. Bu durumun çözümü Conte’de. Conte, takımına tecrübesiyle yeniden öz güven aşılayacaktır. Sezon başından bu yana vasatın altında bir performans sergileyen İnter’in tek maçlı kupa randevusunda hata yapmayacağını düşünüyorum. Tavsiyem İnter galibiyeti olacak.

Stuttgart – Heidenheim: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %26’sının İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Bundesliga 2 mücadelesi için tercihi, Stuttgart olmuş durumda.

Manchester City – Manchester United: Maç Sonucu 1

Kupa mücadelesinde Misli.com üyelerinin %21’inin, City’nin evinde oynayacağı rövanş maçını da kazanacağı yönünde tercih yaptığını görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

7 Ocak'ta Lig Kupası'nda da karşılaştılar ve Old Trafford'da 3-1 Man City kazanmıştı. City ligde zirveden uzak kalsa da Pep'in takımını izlemek her zaman zevk. Martial formda ama Rashford'un sakatlığı Man Utd'ı çok etkiliyor. City kazanır ve gollü olur.