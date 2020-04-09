İddaacılara müjde! İşte Buz hokeyinin sırları

Dünya üzerinde birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sporu da sporu da durma noktasına getirdi. Neredeyse tüm branşlar ve bütün liglere bu salgın dolayısıyla ara verildi. Bu koşullar altında bahis severlerin seçenekleri de bir hayli azaldı. Geçtiğimiz hafta ile beraber hem İddaa hem de Misli.com portföyünü genişletti ve bültenlere buz hokeyi dahil edildi. Peki bu spor kaç kişiyle oynanır, kaç dakikadır... Kupon yapmadan önce ‘Buz Hokeyi’ hakkında bilinmesi gerekenleri mutlaka okuyun...

İddaacılara önemli not:

Normal statüde buz hokeyi 20’şer dakikalık 3 periyot üzerinden oynanırken, İddaa’da açılan Rusya Pro Liga’da periyotlar 10’ar dakika sürüyor. Belarus Ekstraliga’nın periyotları ise 20’şer dakika oynanıyor.

Başkandan moral maçı

Koronavirüs salgının birçok tedbir aldırdığı Avrupa’da bir tek Belarus direniyor. Ülkede hala futbolun dışında buz hokeyi maçları da oynanıyor. 1994’ten bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, pazartesi günü bir buz hokeyi müsabakasında boy göstermiş ve halka güven aşılamaya çalışmıştı.

Buz hokey maçları

*Maçlar 20’şer dakikadan 3 devre şeklinde oynanır.

*Oyun durunca süre de durur.

*Oyuncu değişiklik hakkı limitsizdir.

*Oyuncu değişikliği sırasında oyun durmasına gerek yoktur.

*Koruyucu başlık, özel formalar, kalın eldivenler ve özel patenlerle bu spor oynanır.

Buz hokeyi takım dizilimi

*6 kişilik ve 2 takım arasında oynanan bir spordur.

*1 kaleci, 2 defans ve 3 ileri alan oyuncusu ile takımlar sahaya çıkarlar.

Buz hokeyi ekipmanları

* Gol atmaya yönelik bir spordur ve ‘Puck’ adı verilen bir disk kullanılmaktadır.

* Sopa boyu 1,35 metredir.

* Puck, kıvrık uçlu bir tahta veya sopa yardımı ile kaleye gönderilmektedir

Cezalar ve hakemler

* Normal bir Buz Hokeyi maçında 2 ile 4 arasında hakem olur. Ancak günümüzde en yaygın olanı iki yan ve bir orta hakem sistemidir. Ofsayt ve faullere karar verecek iki yan hakem vardır. Orta hakem ise gol ve cezalara karar verir.

* Sopaların omuzdan yüksekte tutulması, sopayla rakibi engelleme, kasıtlı sertlikler, diskin üzerine yatmak gibi pek çok hareket kurallara aykırıdır. Kuralların çiğnenmesi cezalandırılır. En yaygın ceza, oyuncunun ceza kulübesine gönderilerek oyundan bir süre uzaklaştırılmasıdır. Küçük cezalar (minor penalty) iki dakika kadar sürer. Büyük cezalar (major penalty) hakemin takdirine göre 2 dakikadan fazla bir süre çıkarılmayı içerir.

* Rakibi yaralamak 5 dakika büyük cezaya sebebiyet verebilir.

* Özellikle açık şekilde gole giden oyuncuya yapılan fauller de penaltı atışı cezası verilir. Bu tür kural çiğnemelerinde mavi çizgiden atılan serbest vuruş penaltı sayılır. Ama genellikle en ağır ceza, kural çiğneyen oyuncunun iki ya da beş dakika süreyle oyun dışına çıkarılması ve takımın oyunu eksik oyuncuyla sürdürmesidir.

Oyun alanı

* Sahanın boyu 61 metredir, eni ise 30 metredir.

* Buz hokeyi sahasına ‘hockey ring’ denir.

​* Oyun alanında, alanı iki eşit parçaya bölen kırmızı bir orta çizgi ve üç eşit parçaya bölen iki mavi çizgi, bir orta yuvarlak ve her iki yarı alanda ikişer başlama yuvarlağı çizilidir. İki mavi çizgi arasındaki alan tarafsız bölge, kaleyle önündeki mavi çizgi arasındaki alan savunma bölgesi, öbür mavi çizgiyle rakip kale arasındaki alan da saldırı bölgesi olarak adlandırılır



