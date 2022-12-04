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İda Ultra'da 3 parkurun şampiyonları belli oldu

Bu yıl Kaz Dağları’nda 6.'sı düzenlenen Kar Spor İda Ultra’da 4 kategorinin 3'ünde; Köy Koşusu KOK 15K, Run Zeus RUZ 36K, İda Half Ultra İHU 66K'da kürsünün sahipleri belli oldu.

04 Aralık 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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İda Ultra'da 3 parkurun şampiyonları belli oldu

Türkiye’nin batı ucunda Kaz Dağları efsanesinin doğduğu noktada eşsiz bir yarış olan İda Half Ultra İHU 66K'da erkekler finişinde büyük çekişme yaşandı. Erkan Bacak (06:54:01) en yakın rakibinden 7 saniye önünde zafere ulaştı.

Kadınlarda da Seda Kurtuldu (09.01.44) büyük farkla finişi geçte ve rakiplerini bekledi. Çanakkale'de Yeşilyurt, Adatepe ve Altınoluk köyleri arasında geçen keyifli bir macera sunan Run Zeus RUZ 36K'da erkeklerde zafere giden isim Rus sporcu Navil Shaimukhametov (02:53:34) olurken kadınlarda da Nuray Bulut Göktepe (03:13:34) 1.'lik kürsüsüne çıktı.

En çok katılımın olduğu Köy Koşusu'nu erkeklerde Mehmet Aydıngör (01:08:22), kadınlarda ise Çiğdem Tütüncü (01:28:00) kazandı. Bu arada 114K'da gazetemiz baskıya girdiğinde henüz tamamlanmamıştı.

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