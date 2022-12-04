Türkiye’nin batı ucunda Kaz Dağları efsanesinin doğduğu noktada eşsiz bir yarış olan İda Half Ultra İHU 66K'da erkekler finişinde büyük çekişme yaşandı. Erkan Bacak (06:54:01) en yakın rakibinden 7 saniye önünde zafere ulaştı.

Kadınlarda da Seda Kurtuldu (09.01.44) büyük farkla finişi geçte ve rakiplerini bekledi. Çanakkale'de Yeşilyurt, Adatepe ve Altınoluk köyleri arasında geçen keyifli bir macera sunan Run Zeus RUZ 36K'da erkeklerde zafere giden isim Rus sporcu Navil Shaimukhametov (02:53:34) olurken kadınlarda da Nuray Bulut Göktepe (03:13:34) 1.'lik kürsüsüne çıktı.

En çok katılımın olduğu Köy Koşusu'nu erkeklerde Mehmet Aydıngör (01:08:22), kadınlarda ise Çiğdem Tütüncü (01:28:00) kazandı. Bu arada 114K'da gazetemiz baskıya girdiğinde henüz tamamlanmamıştı.