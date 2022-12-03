İda Ultra Maratonu başlıyor

Bu yıl Kaz Dağları’nda 6.'sı düzenlenen Kar Spor İda Ultra’da heyecan bugün başlayacak. 25 ülkeden 1663 spor severin katılacağı etkinliğin ilk startı 114K saat 07.00’de Çanakkale-Yeşilyurt’tan olacak.

Doğayı, tarihi ve mitolojiyi derinlerinde hissetmek isteyen 1663 koşu severle Edremit ve Çanakkale bölge halkı spora doyacak. Köy Koşusu KOK 15K, Run Zeus RUZ 36K, İda Half Ultra İHU 66K, İda Ultra İDU 114K parkurları ile katılımcıları tarafından özlemle beklenen yarışın güzergahı kapsamında sporcular Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 17 köyden geçecek. Bir şehirde başlayıp başka bir şehirde biten yarışta, koşucular ödüllerine yarın kavuşacak.